Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Samsun'dan kısa kısa

Havza Belediye Başkanı Özdemir, 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Havza Belediye Başkanı Özdemir, 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Özdemir, mesajında, 15 Temmuz'da millet iradesinin cesaretinin tecelli ettiğini vurgulayarak, tüm şehitlere rahmet diledi.

Eli kanlı terör örgütü FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında Türk milletinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında kenetlenmesinin Cumhuriyet ve demokrasi tarihinde unutulmayacak günler arasında yerini aldığını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Tarihin her döneminde düşmanlarımız ve hain işbirlikçileri üzerimize geldi. Milletimiz, bu ülkeyi kendisine yar etmemek için saldıranlara karşı Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da nasıl cevap vermişse 15 Temmuz'da da aynı cevabı vermiştir. 15 Temmuz bu yüzden milletimizin, kökü nerede olursa olsun, hangi gücü arkasına alırsa alsın, iradesini hangi güç odaklarına teslim ederse etsin, bu millete ve bu ülkeye ait olmayanlara karşı tarihi bir meydan okuma günü olarak da tarih boyunca hatırlanacaktır. Dün Atatürk'ün yanında Cumhuriyetimizin ilk kıvılcımlarını yakan Havzalılar, bugün de ülkemizin savunmasında canla başla görev yapmaktalar."

Kaymakam Sezik'ten Kovid-19 uyarısı

Ladik Kaymakamı Sedat Sezik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşlara rehavete kapılmaması uyarısında bulundu.

Sezik, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Kovid-19'a karşı başarılı mücadele sergilediğini vurguladı.

Vatandaşların koronavirüs mücadelesinde belirlenen kurallara uymayı bırakmamalarını gerektiğine dikkati çeken Sezik, "Salgının alınan tedbirler neticesinde etkisini kaybettiği düşüncesiyle tedbirleri elden bırakmamalıyız. Tedbirlerimizi göz ardı edersek, yapılan tüm çalışmalar boşa çıkar ve virüs tehlikesi ile tekrar karşı karşıya gelebiliriz." diye konuştu.

Maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulmasının önemine işaret eden Sezik, "İlçemizde kurulan sebze, gıda ve giyim pazarında polis ve zabıta ekiplerince denetim yapılıyor. Kurallara uymayan vatandaşlara 900 lira para cezası verilecek." ifadesini kullandı.

Çiftçilere ÇKS başvurularını son güne bırakmama uyarısı

Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 1 Eylül'e kadar uzatıldığını bildirdi.

Aslankaya, AA muhabirine, çiftçilerinin koronavirüs salgını nedeniyle mağduriyet yaşamaması için Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin müracaatı üzerine Tarım ve Orman Bakanlığınca 30 Haziran'da biten ÇKS başvuru süresinin 1 Eylül'e kadar uzatıldığını söyledi.

Başvuru süresinin uzatılmasının çiftçiler için fırsat olduğunu vurgulayan Aslankaya, "2020 yılı desteklemelerinden faydalanmak isteyen çiftçilerimiz, 1 Eylül'ü beklemeden il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine giderek başvurularını tamamlamaları gerekmektedir." dedi.

Aslankaya, Kovid-19 salgını nedeniyle zorluk yaşayan küçük kapasiteli hayvancılık işletmelerine bir defaya mahsus yem desteği verileceğini anlatarak, "Bu kapsamda Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı işletmelere manda dahil 20 baş anaç sığırı ve veya besilik erkek sığırı olan yetiştiricilere hayvan başına 65 lira destek verilecek. Küçükbaş hayvan yetiştiricilerine ise 50 başa kadar hayvan başına 6,5 lira yem desteği sağlanacak." diye konuştu.

Cafer Özdemir, Havza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 15:57 Kaynak: AA

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