Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Samsun'dan kısa kısa

14.10.2020 16:33
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Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Abdulkadir Koçoğlu'nu ziyaret etti.

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Abdulkadir Koçoğlu'nu ziyaret etti.

Toplum Sağlığı Merkezi hizmet binasını gezerek incelemelerde bulunan Saygılı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele çalışmaları ile talep ve sorunları hakkında bilgi aldı.

Koçoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile okul müdürlükleriyle iş birliği içinde özellikle okullarda salgınla mücadele tedbirleri kapsamında maske takma, hijyen ve sosyal mesafe kuralları konularında seminerler düzenleyeceklerini kaydetti.

Ladik Kaymakam Vekili Kaya'dan Kovid-19 uyarısı

Ladik Kaymakamı Vekili Nurullah Kaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaya, Kovid-19 salgınının ancak mücadele kurallarına toplum olarak uyulması halinde etkisiz hale getirileceğini vurguladı.

Dünyayı ve Türkiye'yi etkileyen koronavirüs tehdidini bazı vatandaşların, özellikle gençlerin ciddiye almadığını belirten Kaya, "Kovid-19, alacağımız tedbirlerden daha üstün değil. Salgının etkisiz hale getirilmesi konusunda devletimiz tarafından belirlenen maske takma, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymamız gerekiyor." dedi.

Kaya, tedbirlerine ilişkin yapılacak denetimlerde mücadele kurallarına uymayan kişiler hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacağını ifade etti.

Ladik Yöresel Ürünleri Pazarı'nda çalışmalar sürüyor

Ladik Belediyesi tarafından yöresel ürünler pazarı yapım çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, mülkiyeti Ladik Belediyesine geçen Gaziler Caddesi'ndeki Pancar Bölge Şefliği depo ve hizmet binasının restore edilerek yöresel ürünler pazarı olarak vatandaşların hizmetine açacaklarını söyledi.

Pazarın bu yıl sonuna kadar hizmete geçirilmesinin planlandığını anlatan Özel, "Yeni pazarımızda ihtiyaç duyulan lavabo, büro ve diğer sosyal içerikli çalışmaların tamamlanarak hizmete açıldıktan sonra artık kadınlarımız köyünde organik olarak elde ettiği süt, yağ, yoğurt, çökelek gibi ürünlerini getirerek hijyenik ortamda satışını yapacak." dedi.

Özel, yeni yöresel ürünler pazarının hizmete açılmasına kadar belediye önündeki meydanın kullanıldığını kaydetti.

Milli Eğitim Müdürlüğü, toplum, Kavak, Ladik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

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