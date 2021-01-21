Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Samsun'dan kısa kısa

21.01.2021 16:25
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Havza'da Türk Kızılay tarafından düzenlenen kampanyada 63 ünite kan bağışı alındı.

Havza'da Türk Kızılay tarafından düzenlenen kampanyada 63 ünite kan bağışı alındı.

Türk Kızılay tarafından yürütülen Güvenli Kan Temini Projesi kapsamında koronavirüs nedeniyle azalan kan stoklarını tamamlamak ve kan ihtiyacını karşılamak amacıyla Havza'da kan bağışı otobüsüyle bağış kabul edildi.

Mehmetçik Meydanı'nda konuşlandırılan otobüste iki gün boyunca 63 ünite kan bağışı toplandı.

Kan bağışında bulunanlara Kızılay sodası ve tatlı ikramında bulunuldu.

Havza Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifinden 12 milyon 427 bin 712 lira kredi

Havza Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ömer Büyük, 2020 yılında 12 milyon 427 bin 712 lira kredi kullandırıldığını bildirdi.

Büyük, kooperatifin 2020 yılında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Esnafın her zaman yanında olduklarını belirten Büyük, "Aynı zamanda kooperatifimizin sıralamasını yükseltmek için var gücümüzle çalıştık. Geçen yıl risk grubunda 7. sırada olan Havza Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi, 2020 yılı sonu itibarıyla 6. sıraya yükseldi. Risk gurubumuzun değişmesi ile 15 bin ila 125 bin lira arasında esnaflarımız kredi kullanabilmektedir. 2020 yılı sonu itibarıyla 283 esnafa 12 milyon 427 bin 712 lira kredi imkanı sağladık." dedi.

AK Parti Kavak İlçe Teşkilatında nöbet uygulaması

AK Parti Kavak İlçe Başkanlığınca nöbet uygulamasına geçildiği bildirildi.

AK Parti İlçe Başkanı Onur Bakır, AA muhabirine, ilçeye ve vatandaşlara daha iyi hizmet edilebilmesi için nöbet uygulaması başlattıklarını söyledi.

Her gün yönetim kurulu üyelerinden birinin gönüllü olarak nöbet tuttuğunu anlatan Bakır, "Herhangi bir ayrım ve ötekileştirme yapmadan vatandaşlarımız nöbette bulunan üyemize talep, sorun ve şikayetlerini anlatabilecek, üye kaydı yaptırabilecek. Yönetim kurulu olarak gerektiğinde toplantılarımızda kayda alınanların değerlendirmesini yapacağız." diye konuştu.

Kavak Halk Pazarında denetim

Kavak Kaymakamlığınca, yeni tip koronavirüs(Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Kaymakam Ömer Saygılı, İçişleri Bakanlığı talimatı kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü komiserlerinden Seyfettin Güveli başkanlığında polis memurları ve belediye zabıta ekiplerin katılımı ile oluşturulan denetim ekibi tarafından perşembe günleri kurulan halk pazarında denetim gerçekleştirildiğini söyledi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske, hijyen, sosyal mesafe, sigara ve uyulması gereken diğer kurallar ile müşterilere meyve seçimi yaptırılmaması, pazarcı esnafının bağırarak satış yapmaması gibi tedbirlere ilişkin kontrol yapıldığını anlatan Salgılı, denetimlerde bir olumsuzluğa rastlanmadığını kaydetti.

Kan Bağışı, Kızılay, Havza, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika


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