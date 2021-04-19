Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Samsun'dan kısa kısa

19.04.2021 15:17
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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Havza'da inşaatı devam eden 353 araçlık mekanik otopark inşaatında incelemelerde bulundu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Havza'da inşaatı devam eden 353 araçlık mekanik otopark inşaatında incelemelerde bulundu.

Demir, Samsun halkının her şeyin en iyisini ve en güzelini hak ettiğini ve bu yatırımın Havzalılara verdikleri önemin ve kıymetin göstergesi olduğunu belirtti.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise projenin ilçedeki park yeri sorununa köklü bir çözüm getireceğini belirterek, "353 araç kapasiteli otopark hizmete girdiğinde hem ilçe trafiği rahatlayacak hem de park sorunu çözülmüş olacak. İlçemize hayırlı uğurlu olsun. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e ilçemize kazandırdığı bu güzel hizmet için teşekkür ediyorum." dedi.

İncelemelere, AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan da katıldı.

Tarımda yabancı otlarla mücadele

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, buğday, arpa gibi kültür bitkileri içinde bulunan yabancı otlarla mücadele konusunda çiftçilere uyarıda bulundu.

Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hububat tarlalarında, tahılın besin maddesine ortak olan yabancı otların hububat veriminin yüzde 25-30 oranında düşmesine neden olduğuna işaret etti.

Yabancı otla ilaçlı mücadeleye hububatın birleşme döneminde başlanıp, sapa kalkma devresinde son verilmesi gerektiğini belirten Demir,"Hububat ekili tarlalarda yabancı ot yoğunluğu, ürün verimini önemli ölçüde düşürmektedir. Buğday ve arpaya göre erken çimlenen ve daha hızlı gelişme gösteren yabancı otların zararı tarladaki yoğunluğuna bağlı olarak değişir. Yoğunluğun çok yüksek olduğu tarlalarda ürünün tamamen yok olmasına ve hasadın güçleşmesine neden olurlar. Yabancı ot tohumları ürün içine karışarak onun satış değerini düşürürler. Yabancı otlar birçok hastalık etmeni ve zararlı böcekler için sığınma, üreme ve beslenme yeri oluşturarak da dolaylı zarara neden olurlar. Bu vesileyle çiftçilerimiz yabancı ot mücadelesini buğdaylar 15-20 santimetre boyunu geçmeden yine sıcaklığının 8 dereceden az 25 dereceden fazla olmayan rüzgarsız ve yağışsız havada yapmalıdır." diye konuştu.

Çiftçilerin ilaçlı mücadele yapmadan önce ilaç kutuları üzerindeki kullanma kılavuzunu iyice okumalarını isteyen Demir, zirai mücadele dolayısıyla arıcı ve hayvan yetiştiricilerinin de tedbirli olması gerektiğini kaydetti.

Leylekler için ağaç üzerine platform yaptılar

Ladik ilçesinde göç eden leyleklerin yuva yaptığı ağacının kuruduğunu gören mahalle sakinleri başka bir ağaca leylekler için platform yaptı.

Çadırkaya Mahallesi'nde cami yanında bulunan ve göç eden leyleklerin yuva yaptığını ağacın kuruduğunu fark eden mahalle sakinleri olayı Mahalle Muhtarı Salim Bayri'ye haber verdi.

Leylekler için yeni bir yuva yeri hazırlamak isteyen muhtar ve mahalle sakinleri yuva için platform yapmak istedikleri ağacın yüksek olması üzerine Havza Belediyesinden yardım istedi.

Havza Belediyesi tarafından mahalleye gönderilen sepetli vinç yardımı ile ilk olarak platformun konulacağı ağaç budandı ve ardından platform yerleştirildi.

Mahalle Muhtarı Salim Bayri, leyleklerin yuva yaptıkları ağacın kuruduğunu fark ettiklerini belirterek, "Leylekler yuvalarını kuru ağaca kurmuşlar. Bu ağaç kuruduğu için tehlikeli. Biz de cami yanında bir başka ağaca leylekler yeni yuva yapsın diye platform yaptık. Ağaç yüksek olduğu için mahallemize yakın olan Havza Belediyesinden yardım istedik. Sağ olsun Havza Belediye Başkanımız Sebahattin Özdemir Beye ve Belediye çalışanlarımıza teşekkür ederim." dedi.

Sebahattin Özdemir, Mustafa Demir, Samsun, Havza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika


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