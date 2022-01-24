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Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Samsun'dan kısa kısa

24.01.2022 15:46
Samsun'dan kısa kısa

Türk Kızılay Kavak Şubesi gönüllülerince kar nedeniyle yolda kalan sürücülere yiyecek içecek ikramında bulunuldu.

Türk Kızılay Kavak Şubesi gönüllülerince kar nedeniyle yolda kalan sürücülere yiyecek içecek ikramında bulunuldu.

Kavak ilçesinde yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle Samsun- Ankara kara yolunun Kavak 19 Mayıs Mahallesi kesiminde bekletilen sürücülere Türk Kızılay Kavak Şubesi gönüllülerince su ve kek ikram edildi, zinciri olmayan araçlara da zincir takmaları sırasında yardımda bulunuldu.

Türk Kızılay Kavak Şube Başkanı Abdulkadir Koçoğlu, AA muhabirine, yolda şartlar normale dönene kadar sürücülere ikram ve yardımda bulunmaya devam edeceklerini söyledi.

Gönüllülerle sürücülere toplam 56 koli kek, 45 koli su dağıttıklarını belirten Koçoğlu, zincirsiz ve kış lastiği olmayan 41 araca da zincir takma konusunda yardımda bulunduklarını anlattı.

Kavak'ta kar yağışı etkili oluyor

Samsun'un Kavak ilçesinde iki gündür devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunun Kavak ilçesi kesimindeki Tekke, Söylemiş ve Karadağ rampalarında ulaşımda yer yer aksamalar olurken, kapanan mahalle cadde, yol ve sokaklar Kavak Belediyesi ekiplerince açılıyor.

İlçe merkezinde 80 santimetre olan kar kalınlığı, yükseklerde 165 santimetreye ulaştı.

Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, yol açma çalışmalarına 24 saat esasına göre devam ettiklerini vurgulayarak, "İlçemize iki gündür yoğun şekilde yağan kardan olumsuz etkilendik. Samsun-Ankara kara yolunun Kavak ilçesi kesimleri ile ilçemizdeki yol, cadde ve sokaklarımız ulaşıma kapandı. Kara yollarında ulaşımda aksamanın giderilmesi için Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürmekte. Belediye olarak ilçemizdeki mahalle yol ve caddelerin açılması için çalışıyoruz." dedi.

Sarıcaoğlu, sürücü ve vatandaşlara mecbur olmadıkça evlerinden çıkmamaları uyarısında da bulundu.

Havza'da tıraş ücretine zam yapıldı

Havza ilçesinde berber ücretlerine yüzde 34 ila 50 arasında zam yapıldı.

Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası tarafından açıklanan tarifeye göre, 40 lira olan saç sakal tıraşı 60, 30 lira olan saç tıraşı 40, 15 lira olan sakal tıraşı 20, 20 lira olan çocuk tıraşı da 30 liraya yükseltildi.

Berber esnafı Ahmet Arslan, giderlerin altından kalkılamayacak duruma geldiğini belirterek, "Artan doğal gaz, elektrik ve diğer sarf malzemelerine gelen zamlar nedeniyle fiyatları yenilemek zorunda kaldık." dedi.

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Kızılay, Samsun, Türk, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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