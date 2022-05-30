Samsun'dan kısa kısa

Kavak Emirli Ortaokulunda "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı.

Okul bahçesinde düzenlenen fuara katılan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, bu tür etkinliklerin öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağladığını belirterek bu tür projelerin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Proje sorumlusu ve yürütücüsü Emine Kandin ise 10 danışman öğretmen ve 45 öğrenci tarafından hazırlanan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda fen bilimleri, Türkçe, matematik, İngilizce alanlarında toplam 20 proje sunulduğunu bildirdi.

Açılışın ardından katılımcılar sergiyi gezerek öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı.

TÜBİTAK Bilim Fuarı 2 gün açık kalacak.

VEKAD Vezirsuyu Çocuk Şenliği

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Vezirköprü Eğitimde Kaliteyi Artırma Derneği (VEKAD) tarafından Vezirsuyu Çocuk Şenliği düzenlendi.

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen şenliğe yaklaşık 1800 öğrenci katıldı. Öğrencilerin gönüllerince eğlendiği şenlikte Samsun İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD başta olmak üzere çok sayıda kurum stant açarak öğrencileri bilgilendirici etkinlikler düzenledi.

Şenliğe katılan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, stantları tek tek gezerek öğrencilerle sohbet etti.

VEKAD Başkanı Erkan Ulaşır, "Vezirsuyu Çocuk Şenliği sayesinde kırsalda birçok imkandan mahrum kalan çocuklarımız bir gün de olsa gönüllerince eğlendi. Ayrıca açılan eğitici stantlar çocuklarımızın bilgilendirilmesine büyük katkı sağladı." diye konuştu.