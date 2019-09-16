Samsun elektrik akımına kapılıp ölen hakan'sız ilk ders buruk geçti

Elektrik akımına kapılıp ölen Hakan'sız ilk ders buruk geçti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, ineklerinin neden telef olduğunu araştırmak için girdiği ahırda, elektrik kablosundan akıma kapılıp hayatını kaybeden Hakan Yeşiltaş'ın (12), eğitim gördüğü Çayvar Ortaokulu'ndaki sınıf arkadaşları ve öğretmenleri, yeni öğretim haftasındaki derse buruk girdi.

Olay, önceki gün ilçeye bağlı Yenikışla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hakan Yeşiltaş, annesiyle birlikte ineklerinin telef olduğu ahıra girdi. Anne ve çocuk, ineklerin neden telef olduğunu araştırmaya başladı. Ancak bu sırada Hakan, kopmuş elektrik kablosuna dokundu. Akıma kapılan Hakan Yeşiltaş yere yığılırken, ihbarla olay yerine sağlık ekipleri geldi. Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve tedaviye alınan Yeşiltaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan incelemede ineğin de elektrik akımına kapılarak, telef olduğu belirlendi. Yeşiltaş, ilçede düzenlene törenle toprağa verildi.

'ONSUZ İLK DERS BURUK GEÇTİ'

Ölümüyle ailesini ve arkadaşlarını yasa boğan Yeşiltaş'ın eğitim-öğretim gördüğü ilçedeki Çayvar Ortaokulu'nda ise yeni eğitim öğretim yılının 2'inci haftasındaki ilk ders buruk başladı. Yeşiltaş'ın sınıf arkadaşları ile beden eğitim dersi esnasında çekilmiş son görüntüleri ise paylaşıldığı sosyal medyada yürek burktu. Hakan Yeşiltaş'ın Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ayhan Türkoğlu, Hakan'ın ölümüyle büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, Haber geldiğinde inanamadım. Haberin doğruluğunu muhtardan öğrendim. Ailesinin ve bizlerin gözbebeğiydi. Ne yazık ki küçük yaşta yetim kalmış bir öğrencimizdi. Her bakımdan bizim için dört dörtlük bir öğrenciydi. Efendiliği, saygısı ve hayvan sevgisi ile ön plana çıkıyordu. Ne arkadaşlarını ne öğretmenlerini üzmeyen bir öğrencimizdi. Onu asla unutmayacağız, mezarını sık sık ziyaret edeceğiz. Her öğrenci bizim için değerlidir fakat onun bu özel durumundan dolayı ayrıca üzerine titrediğimiz bir öğrenciydi. Ne yazık ki onu kaybettik dedi.

7 YIL ÖNCE BABASINI KAYBETMİŞ

Öte yandan Yeşiltaş'ın babası Harun Yeşiltaş'ın ise 7 yıl önce Antalya'da çalıştığı inşaattan düşmesi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.