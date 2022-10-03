Samsun gündem haberleri | Tekkeköy büyüyor: 2 sokak ve 1 küme evleri Tekkeköy'e bağlanacak - Son Dakika
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Samsun gündem haberleri | Tekkeköy büyüyor: 2 sokak ve 1 küme evleri Tekkeköy'e bağlanacak

03.10.2022 11:32

Edinilen Samsun haberine göre Tekkeköy büyüyor: 2 sokak ve 1 küme evleri Tekkeköy'e bağlanacak 102 haneli 2 sokak ve 1 küme evleri referandum ile Tekkeköy'e bağlanacak Çarşamba ilçesinde bulunan toplam 102 haneli 2 sokak ve 1 küme evleri halk oylaması ile idari açıdan Tekkeköy ilçesine bağlanacak.

Tekkeköy büyüyor: 2 sokak ve 1 küme evleri Tekkeköy'e bağlanacak

102 haneli 2 sokak ve 1 küme evleri referandum ile Tekkeköy'e bağlanacak

SAMSUN - Çarşamba ilçesinde bulunan toplam 102 haneli 2 sokak ve 1 küme evleri halk oylaması ile idari açıdan Tekkeköy ilçesine bağlanacak. Komisyonda görüşülecek teklif, mecliste karara bağlanınca Tekkeköy, 102 hane daha kazanacak.

Tekkeköy Belediye Meclisi Ekim Ayı Açılış Toplantısı, Meclis Başkanvekili Aydın Karmil başkanlığında belediye binasında bulunan Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Mecliste görüşülen 7 maddenin tamamı daha kapsamlı tartışılmak üzere ilgili komisyonlara havale edildi. Başkanvekili Aydın Karmil, Çarşamba ilçesinden ayrılarak Tekkeköy ilçesine bağlanacak sokak ve küme evleri sakinlerini, ilçeye bağlandıktan sonra hoş geldin ziyaretinde bulunacaklarını söyledi.

"İlçemize gelmek, katılmak isteyen herkese kapımız açık"

Tekkeköy'e sınır olan tüm mahalle, sokak ve küme evleri sakinlerine kapılarının açık olduğunu belirten Aydın Karmil, "Taşdemir Mahallesi, Kababürük Mahallesi'ne sınır olan Çarşamba'ya bağlı olan başka bir mahalledir. 22 haneden oluşan mahallenin bir kısmı idari açıdan ilçemiz sınırlarına dahil edildi. Galiba tüm ilişkileri ve akrabalık bağları Kababürük'e bağlı. Keşke her taraftan böyle talepler olsa. Ayrıca Çarşamba ilçesi Esençay Mahallesi Abdioğlu ve Paluçlar Sokağı'nın idari yönden Tekkeköy'e bağlanması ile ilgili teklif de var. Zaten coğrafi olarak da Tekkeköy sınırlarına çok yakın. Neticede bu maddeyi de görüşüp, karara bağlayacağız. Tekkeköy ilçemize gelmek, katılmak isteyen herkese kapımız ve gönlümüz açık. Kesinleştiği zaman ayrıca hoş geldin ziyaretine de gideceğiz" dedi.

Komisyonda görüşülecek maddeler, mecliste karara bağlanmasının ardından söz konusu sokak ve küme evleri Tekkeköy ilçesine bağlanacak. Elekçi Küme Evleri'nde yapılan halk oylamasında 20 seçmen, Abdioğlu ve Paluçlar Sokağı'ndaki halk oylaması sonucunda ise 60 seçmen Tekkeköy'e bağlanmak için olumlu oy kullandı. Adı geçen sokak ve küme evlerinde Tekkeköy'e bağlanmak ile ilgili referandumda olumsuz oy kullanan seçmen olmadı.

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Kaynak: İHA

Tekkeköy, Aydın, Güncel, Son Dakika

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