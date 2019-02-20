Samsun Merkezli Ankesörlü Telefon Operasyonunda 6 Asker Adliyede
17 dakika önce
Samsun merkezli 7 ili kapsayan FETÖ'nün asker yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon operasyonunda gözaltına alınan aralarında rütbeli askerlerinde bulunduğu 6 şahıs adliyeye sevk edildi.
Samsun
merkezli 7 ili kapsayan FETÖ'nün asker yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon operasyonunda gözaltına alınan aralarında rütbeli askerlerinde bulunduğu 6 şahıs adliyeye sevk edildi.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkezli Erzurum
, Şırnak
, İstanbul
, Ankara
, Antalya
ve Trabzon
illerinde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün mahrem imamları ile ankesörlü telefonlar üzerinde görüşmeleri tespit edilen askeri personellere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, görevde bulunan 1 yüzbaşı ve 1 uzman çavuş ve meslekten ihraç 1 astsubay ile aralarında eski Kara ve Deniz Harp Okulu
öğrencilerininde bulunduğu toplam 9 zanlı gözaltına alındı. TEM
Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 1 yüzbaşı ve 1 uzman çavuş ile 4'ü eski Kara ve Deniz Harp Okulu öğrencisi toplam 6 şahıs Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:21 Kaynak: İHA
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