Son Dakika Haberleri: Samsun Merkezli Ankesörlü Telefon Operasyonunda 6 Asker Adliyede

Samsun Merkezli Ankesörlü Telefon Operasyonunda 6 Asker Adliyede

2 saat önce

Samsun merkezli ankesörlü telefon operasyonunda 6 asker adliyedeSAMSUN - Samsun merkezli 7 ili kapsayan FETÖ'nün asker yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon operasyonunda gözaltına alınan aralarında rütbeli askerlerinde bulunduğu 6 şahıs adliyeye sevk edildi.

Samsun merkezli ankesörlü telefon operasyonunda 6 asker adliyede

SAMSUN - Samsun merkezli 7 ili kapsayan FETÖ'nün asker yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon operasyonunda gözaltına alınan aralarında rütbeli askerlerinde bulunduğu 6 şahıs adliyeye sevk edildi.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkezli Erzurum, Şırnak, İstanbul, Ankara, Antalya ve Trabzon illerinde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında örgütün mahrem imamları ile ankesörlü telefonlar üzerinde görüşmeleri tespit edilen askeri personellere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, görevde bulunan 1 yüzbaşı ve 1 uzman çavuş ve meslekten ihraç 1 astsubay ile aralarında eski Kara ve Deniz Harp Okulu öğrencilerininde bulunduğu toplam 9 zanlı gözaltına alındı.
TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 1 yüzbaşı ve 1 uzman çavuş ile 4'ü eski Kara ve Deniz Harp Okulu öğrencisi toplam 6 şahıs Samsun Adliyesine sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:34 Kaynak: İHA

Samsun, Güncel
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