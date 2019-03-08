Samsun Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
2 saat önce
Samsun merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlı adliyeye sevk edildi.
Samsun
merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlı adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerinin Samsun, Ordu
ve İstanbul
'da düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Samsun merkezli operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ve Bank Asyada katılım hesabı bulunduğu iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Daha önce adliyeye sevk edilen 3 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:11 Kaynak: AA
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