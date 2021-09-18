Üye Girişi
Samsun plajlarında çevre temizliği - Son Dakika

Samsun plajlarında çevre temizliği

18.09.2021 16:36

- Samsun plajlarında çevre temizliği Samsun'da "18 Eylül Uluslararası Kıyı Temizleme Günü" kapsamında ikincisi düzenlenen çevre temizliği etkinliğinde plajlarda katı atık temizliği yapıldı.

- Samsun plajlarında çevre temizliği

SAMSUN - Samsun'da "18 Eylül Uluslararası Kıyı Temizleme Günü" kapsamında ikincisi düzenlenen çevre temizliği etkinliğinde plajlarda katı atık temizliği yapıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Deniz Temiz Derneği/TURMEPA tarafından Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi mevkisinde kıyı temizliği etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan vatandaşlar ellerinde poşetlerle kumsaldaki katık atıkları topladı. Kimi aileler çocuklarıyla birlikte temizlik etkinliğine gelerek destek verdi.

"En çok çöpü toplayan şehir Samsun oldu"

Etkinlik kapsamında bilgi veren Deniz Temiz Derneği/TURMEPA Şube Başkanı Tuncer Üçüncüoğlu, "Bu çevre etkinliğinin Çevre İl Müdürlüğümüz ile birlikte 2'nicisini düzenliyoruz. Bu çok farkındalık isteyen bir eğitimdir. Oksijenin yüzde 50 ile 70'ini denizlerden alıyoruz. Onun için denizlerimizi korumak istiyoruz. Ayrıca bu etkinlikte öne çıkan bir projemiz var. Samsun'daki aile yaşantısını kuvvetlendirmektir. Samsun'un yaşanılacak en güzel şehirlerden biri olduğunu göstermek istiyoruz. Samsun'da yaşamanın ayrıcalığını herkese duyurmak istiyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın geçen seneki rakamlarına göre en çok çöpü toplayan şehir Samsun oldu. Çöp, Samsun'da fazla var diye bir şey yok. Samsun olarak 58 bin ton toplamışız. Bütün kuruluşlarla beraber. İstanbul 35 bin ton ile 2'nci sırada yer alıyor. 16 milyon nüfuslu İstanbul ile bizleri mukayese edersiniz bizim Samsun'da çevre bilincinin çok daha ileri de olduğunu göreceksiniz. Çoğu atık tesisleri Samsun'da var" dedi.

"Projenin faydasını görüyoruz"

Önce ormanlarda, sonra ise sahil kısmında temizleme çalışması yaptıklarını belirten Samsun Çevre ve Şehircilik Müdürü Ömer Bolat, "18 Eylül Dünya Temizlik Günü programı çerçevesinde bugün 2'nci programı yapıyoruz. Aslında biz sabah saat 10.00'da başladık. Canik ormanlarında, STK'lar ile Canik Belediyesi ile bir program icra ettik. Temel felsefe burada çevre temizliğinin bilincini sürdürebilir kılmaktır. Mavi Vatan ve Sıfır Atık projelerimiz var. Bu proje dahilinde ilimizde çevre farkındalığını oluşturmak, aynı zamanda sürdürebilir çevre temizliğini hareketini göstermek için buradayız. İyi bir farkındalık projesi olduğunu gözlemliyoruz ve faydasını da görüyoruz" diye konuştu.

"Biz bu faaliyetlerde halkımız yanımızda görmek istiyoruz"

Etkinliğini Türkiye genelindeki kıyılarında eş zamanlı gerçekleştiğine dikkat çeken Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, "Turmepa olarak Samsun'da 3 aşamalı bir kıyı temizliği başlattık. Aslında bu toplumsal bilinci geliştirme ve bu noktada duyarlılık oluşturma açısından önemli bir faaliyettir. Bugün Türkiye genelinde Turmepa özellikle deniz elçileri topluluğu olarak hemen hemen Türkiye'nin bütün kıyılarında bu saatlerde bu çalışmayı gerçekleştiriyor. Küresel iklimin bu kadar etkili olduğu dünyayı kasıp kavurduğu ülkemizde de etkisinin her geçen gün arttırdığı bir dönemde bizim bu faaliyetleri arttırmamız halkımız katkısını sağlamamız lazım. Biz bu faaliyetlerde halkımız yanımızda görmek istiyoruz. O duyarlılığı oluşturmak istiyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde sadece özel günlerde değil her gün hepimiz sabah çıktığımızda yürüyüş yaparken bulduğumuz en ufak çöpü bile kaldırarak insanları geleceğe hazırlarız" şeklinde konuştu.

"Mavi bayrak sayımızı 15'e çıkarmak istiyoruz"

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ali Tulumen ise "Belediye olarak kıyılarımızdaki her türlü bakım, onarım ve temizlik ile ilgili kısımdan sorumluyuz. Ayrıca 13 tane mavi bayraklı plajımız bulunuyor. Bunların her bir noktasında analizler su kalitesini sürekli olarak kontrol etmekteyiz. Ülkemizde şöyle bir gerçek var. Birçok yerde müsilaj gibi sorunlarla karşılaşırken bizim buradan sağlıklı bir ortamda halkımızın denize girmesi sağlandı. Samsun gerçekten bu anlamda şanslı bir ildir. Bu standarttı sürekli aynı seviyede tutmak tabii ki belir bir güçlükleri var. Arıtma tesislerinizi düzgün çalıştırmanız gerekiyor. Temizliğininiz tam anlamıyla yerine getirmeniz gerekiyor. Mavi bayrak sayımızı 13'ten 15'e çıkarmak için çalışmalarımıza başladık" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurumlar, STK'lar ellerinde poşetlerle sahil temizliği gerçekleştirdi.

(FAU-SLH-Y)

Samsun plajlarında çevre temizliği
Samsun plajlarında çevre temizliği
Samsun plajlarında çevre temizliği
Samsun plajlarında çevre temizliği

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Samsun, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Samsun plajlarında çevre temizliği - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal karar: Hayırsız evlat vasiyetname ile mirastan men edilebilir 17:41 Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal karar: Hayırsız evlat vasiyetname ile mirastan men edilebilir Market camını balyozla kırıp, sigara çaldılar 17:34 Market camını balyozla kırıp, sigara çaldılar Evlilik yıldönümü kutlamaya giden çift kaza geçirdi: 2 kişi öldü, 2 çocuk yaralandı 17:26 Evlilik yıldönümü kutlamaya giden çift kaza geçirdi: 2 kişi öldü, 2 çocuk yaralandı
TRT'den Rıdvan Dilmen açıklaması: Yüksek maaş iddiaları asla doğru değil 17:20 TRT'den Rıdvan Dilmen açıklaması: Yüksek maaş iddiaları asla doğru değil Bodrum'da kavurucu sıcağı gören denize koştu 17:11 Bodrum'da kavurucu sıcağı gören denize koştu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerine İmamoğlu'ndan yanıt: Gündem değiştirme çabasına alet olmayacağım 17:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerine İmamoğlu'ndan yanıt: Gündem değiştirme çabasına alet olmayacağım
Eski Survivor yarışmacısı Öykü Çelik annesiyle fotoğrafını paylaştı, herkes ablası zannetti 16:06 Eski Survivor yarışmacısı Öykü Çelik annesiyle fotoğrafını paylaştı, herkes ablası zannetti Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu 14:35 Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu

Son Dakika Haberleri
17:34 Market camını balyozla kırıp, sigara çaldılar
17:25 Evlilik yıldönümü kutlamaya giden çift kaza geçirdi: 2 kişi öldü, 2 çocuk yaralandı
17:21 Meteoroloji uyardı! İstanbul ve çevresi için sağanak yağış bekleniyor
17:19 TRT'den Rıdvan Dilmen açıklaması: Yüksek maaş iddiaları asla doğru değil
17:17 Yedek kulübesine çekilen Diagne, Fatih Terim'i hedef alan bir paylaşımda bulundu
17:16 İtalyan ekibinin hocası Maurizio Sarri ile Fatih Terim arasında geçen diyalog ortaya çıktı: Seninle tanışmak bir şeref
17:05 Bugün termometrenin 27 dereceyi gösterdiği Zonguldak'ta yarın yağmur bekleniyor
17:03 Son Dakika! İlker Başbuğ'dan ilk açıklama! Sitem dolu sözler sarf etti
17:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerine İmamoğlu'ndan yanıt: Gündem değiştirme çabasına alet olmayacağım
16:10 Beşiktaş'ta aksilikler devam ediyor! Antalyaspor maçında Rosier de forma giyemeyecek
Son Dakika! Dev derbide Kanarya farka boğuldu! Cevat Soydaş Turnuvası'nda Galatasaray NEF, Fenerbahçe Beko'yu 91-75 yendi Son Dakika! Dev derbide Kanarya farka boğuldu! Cevat Soydaş Turnuvası'nda Galatasaray NEF, Fenerbahçe Beko'yu 91-75 yendi         
17:43
Türkiye Emekliler Derneği: Emeklilere yakacak ve gıda yardımı yapılmasını talep etti Türkiye Emekliler Derneği: Emeklilere yakacak ve gıda yardımı yapılmasını talep etti         
17:38
Azerbaycan uyruklu kadının ev sahibi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı Azerbaycan uyruklu kadının ev sahibi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı         
17:29
Meteoroloji uyardı! İstanbul ve çevresi için sağanak yağış bekleniyor Meteoroloji uyardı! İstanbul ve çevresi için sağanak yağış bekleniyor         
17:21
Yedek kulübesine çekilen Diagne, Fatih Terim'i hedef alan bir paylaşımda bulundu Yedek kulübesine çekilen Diagne, Fatih Terim'i hedef alan bir paylaşımda bulundu         
17:18
Son Dakika! İlker Başbuğ'dan ilk açıklama! Sitem dolu sözler sarf etti Son Dakika! İlker Başbuğ'dan ilk açıklama! Sitem dolu sözler sarf etti         
17:04
Ormanlık alanda 3 yeri ateşe veren şahıstan, Ormanlık alanda 3 yeri ateşe veren şahıstan, "Neden yakıyorsun?" sorusuna iki kelimelik cevap: Evimi yakıyorum         
16:16
London School of Economics, Türkiye'nin dış politikasını analiz etti: Tüm güçlü ülkeler, onlarla anlaşmak için sıraya giriyor London School of Economics, Türkiye'nin dış politikasını analiz etti: Tüm güçlü ülkeler, onlarla anlaşmak için sıraya giriyor         
15:44
Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu         
14:16
Türkiye'yi kırmızı listeden çıkaran İngiltere'nin kriterleri akıllarda soru işareti oluşturdu: AB'de uygulanan BioNTech aşısı farklı mı? Türkiye'yi kırmızı listeden çıkaran İngiltere'nin kriterleri akıllarda soru işareti oluşturdu: AB'de uygulanan BioNTech aşısı farklı mı?         
14:14
Kilime basıp kayarak cam balkona kafasını çarpan müteahhit, feci şekilde hayatını kaybetti Kilime basıp kayarak cam balkona kafasını çarpan müteahhit, feci şekilde hayatını kaybetti         
13:56
Koronavirüsün etkileri sonucu Toyota, parça sağlama problemi nedeniyle Japonya'daki 27 üretim bandını durduracak Koronavirüsün etkileri sonucu Toyota, parça sağlama problemi nedeniyle Japonya'daki 27 üretim bandını durduracak         
13:44
Bir dönemin en popüler modeli sosyal medyadan hüngür hüngür ağladığı anları paylaştı: Bu benim en çıplak halim Bir dönemin en popüler modeli sosyal medyadan hüngür hüngür ağladığı anları paylaştı: Bu benim en çıplak halim         
13:02
Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım         
11:17
Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı         
10:30
İranlı çift, Taksim meydanında kıyafet değiştirip fotoğraf çektirdi İranlı çift, Taksim meydanında kıyafet değiştirip fotoğraf çektirdi         
10:16
18 günlük eşine yatak odasında tecavüz etti! Dehşeti yaşatan koca, 18 günlük eşine yatak odasında tecavüz etti! Dehşeti yaşatan koca, "Ayrılırsan 2,5 liralık kurşuna bakar" demiş         
08:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2021 17:46:39. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun plajlarında çevre temizliği - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement