Üye Girişi
Samsun sağlık turizminde hedef büyüttü - Son Dakika

Samsun sağlık turizminde hedef büyüttü

05.01.2022 13:12

Irak, Gürcistan, Romanya, Almanya gibi ülkelerden saç ekimi, estetik ve bazı tedaviler için gelenlerin olduğu Samsun, sağlık altyapısının yanı sıra ulaşım alternatifleriyle de öne çıkıyor.

Irak, Gürcistan, Romanya, Almanya gibi ülkelerden saç ekimi, estetik ve bazı tedaviler için gelenlerin olduğu Samsun, sağlık altyapısının yanı sıra ulaşım alternatifleriyle de öne çıkıyor.

Samsun Sağlık Müdürü Muhammed Ali Oruç, AA muhabirine, gurbetçilerin ve yabancıların sağlık turizmi kapsamında geldiği kentte 9'u özel 28 sağlık kurumu bulunduğunu söyledi.

Kentte sağlık altyapısı ile bölgeye ve yurt dışından gelenlere hizmet verdiğini belirten Oruç, "Samsun, iki saat uçuş mesafesinde olan yurt dışı ülkelerine de hizmet vermekte. Irak'tan Gürcistan'a, Romanya'dan Almanya'ya kadar Samsun'dan sağlık hizmeti alan kişiler mevcut. Kentte yaklaşık 5 bin 300 civarında yatağımız var. Türkiye ortalamasının üstünde diyebiliriz." bilgisini paylaştı.

Oruç, yeni tip koronavirüs salgınına rağmen sağlık turizminde son iki yılda önemli bir artış yaşandığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son iki yılda sağlık turisti sayısının yüzde 100 artmış olduğunu görüyoruz. Biraz geriye baktığımızda 2016'da yıllık 1200-1300 arası olan sağlık turisti sayısının günümüzde 30 bine kadar gelmiş olduğunu görüyoruz. Bunun, Samsun'daki sağlık altyapısının güçlü olması ve Samsun'dan hizmet alan sağlık turistlerinin gittikleri yerde, ülkelerde buradaki hizmetleri anlatarak bunun devamını sağlamasıyla olduğunu görüyoruz. Sağlık turizmine baktığımızda plastik cerrahide, obezite cerrahisinde, saç ekiminde, diş sağlığı hizmetlerinde, kardiyoloji alanında ve daha birçok alanda sağlık hizmeti sunuyoruz. Sağlık hizmetini ve sağlık turizmini Samsun olarak daha iyi anlatmak için elimizden gelen çabayı göstermekteyiz."

Samsun'da sağlık turizmi yetki belgesine sahip kurum ve kuruluşların arttığına dikkati çeken Oruç, "Sağlık turizmi yetki belgesine sahip iki yıl önce 6 sağlık tesisimiz varken şu an 14 sağlık tesisimiz Sağlık Turizmi Yetki Belgesi'ne sahip oldu. Bununla birlikte Samsun'da iki tane A sınıfı acentemiz sağlık turizmi kapsamında yetki belgesi almış oldu. Yaklaşık 140 ülkeden vatandaşlar, hastalar sağlık hizmeti almışlar. Etki alanımız daha güçlü. Otuz bin hastanın Samsun'da hizmet almış olmasını, Samsun'daki sağlık hizmetinin iyi olması, sağlık altyapısının güçlü olmasıyla açıklayabiliyoruz." diye konuştu.

Gelecek yıl 900 yataklı şehir hastanesi hizmete girecek

Samsun Şehir Hastanesinin inşaatının süratle devam ettiğini, gelecek yıl tamamlanmış olacağını belirten Oruç, "900 yataklı şehir hastanemizin, çok nitelikli üst düzey cihazlarla donatarak, sağlık turizmine çok ciddi manada katkıları olacağını göreceğiz. Bu şekilde Samsun iyi bir destinasyon merkezi olmuş olacak. Altyapısına daha güçlü bir hastane kazandırarak da var olan sağlık turisti sayısını daha fazla arttıracağını göreceğiz." ifadesini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Oruç, sağlık turizminin ekonomiye büyük katkı sağladığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Sağlık turizmi kapsamında ilimize gelen her vatandaş hem ekonomiye katkı sağlamakta hem de şehrin kalkınmasına çeşitli şekilde fayda vermekte. Şehre gelen hasta hem hastaneyi kullanmakta, aynı zamanda otelleri, havalimanını, taksileri, sosyal alanları, hepsini kullanarak şehre en iyi katma değeri sunmakta."

"Sağlık turizminde 2022 yılı Samsun'un atılım yılı olacak"

Oruç, salgına rağmen sağlık turizminde yaşanan artıştan memnun olduklarını dile getirerek, "Sağlık turisti sayımız 30 bine kadar geldi. Hedeflerimiz yıllık olarak yüzde 50 büyüme. Ona göre çalışma yapıyoruz. Sağlık turisti ve sağlık turizmi anlamında 2022 yılı Samsun'un atılım yılı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Sağlık turizmi bacasız sanayi..."

Samsun Sağlık Turizm Derneği Başkanı Başkanı Prof. Dr. Fatih Özkan da kentin tam bir sağlık şehri olduğunu vurgulayarak, kamu, üniversite ve özel sağlık kuruluşlarıyla Samsun'un iyi bir yapılanma gerçekleştirdiğini belirtti.

Özkan, sağlık şehri olarak anılan kentin artık sağlık turizmi kenti olarak da anılmasını istediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sağlık turizmi son derece önemli. Bu her yıl önemini artırmakta. Adeta bir bacasız sanayi şeklinde görev yapmakta. Sağlık turizmi döviz getirici bir işlem olarak karşımıza çıkıyor. İyi bir yapılanmayla kanuni altyapısı iyi oluşturulduğu zaman bugün olduğu noktanın çok üstüne geleceğine ve Samsun için çok önemli bir gelir kaynağı ve tanıtım aracı olacağını düşünüyoruz."

Samsun'un tanıtım ve hasta transferi gibi konularda yapacağı çalışmaların sağlık turizmindeki payını artıracağının altını çizen Özkan, "Bunun için bütün paydaşlar başta Valiliğimiz, Belediyemiz olmak üzere, sağlık paydaşları, turizm paydaşları durumun farkındalar ve her geçen gün konu önemini artırarak devam edecek. Biz de buna elimizden geldiğince katkı sunmaya çalışacağız. Ülkemizin dünyadaki sağlık turizmi pastasından hakkı olanı almadığını düşünüyoruz. Bunu çok daha artırmak zorundayız." diye konuştu.

Özkan, sağlık turizminde akademik yapılanmalara da ihtiyaç olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sağlık turisti profesyonelleri olmalı. Herhangi bir mesleği yapan kişi değil, bizzat sağlık turizminin profesyonel olarak bileni, dil noktasında, turizm noktasında, sağlık noktasında her birinin yapılandırılmasında profesyonel kişiler olmalı. Bu işi yaparken de hastaya ve yakınına sağlığı önceleyen turizmi de onun yanına önemli bir faktör olarak katarak hastanın evinden çıktığı andan itibaren başlayarak tekrar evine geldiği sürece kadar sağlık ve turizm açısından planlandığı bir sistem olmalıdır."

Samsun sağlık turizminde hedef büyüttü
Samsun sağlık turizminde hedef büyüttü
Samsun sağlık turizminde hedef büyüttü

YORUMLAR
500

Sağlık turizmi, Gürcistan, Samsun, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun sağlık turizminde hedef büyüttü - Son Dakika


Bilim Kurulu üyesi İlhan: Bu hafta vaka sayıları patlayacak Bilim Kurulu üyesi İlhan: Bu hafta vaka sayıları patlayacak         
13:36
Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in başı dertte! Borcu 130 milyon lirayı bulunca yaptığı konkordato talebi reddedildi Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in başı dertte! Borcu 130 milyon lirayı bulunca yaptığı konkordato talebi reddedildi         
12:36
Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş         
12:31
Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız         
11:31
Tekme tokat dövdüğü karısı yerde can çekişirken arkasına dönüp bakmadan kaçtı! Tekme tokat dövdüğü karısı yerde can çekişirken arkasına dönüp bakmadan kaçtı!         
10:51
İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim         
10:32
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil         
10:14
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var! Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var!         
09:50
Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı         
09:24
Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı         
09:06
Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler         
09:06
Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı         
08:30
Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem         
07:49
EDHO ekranlara geri dönüyor! Başrol Oktay Kaynarca değil EDHO ekranlara geri dönüyor! Başrol Oktay Kaynarca değil         
20:17
Son Dakika: En düşük emekli maaşını 2 bin 500 TL'ye çıkaran teklif TBMM'ye sunuldu Son Dakika: En düşük emekli maaşını 2 bin 500 TL'ye çıkaran teklif TBMM'ye sunuldu         
20:14
Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi         
19:39
Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor         
16:59

Son Dakika Haberleri
13:36 Bilim Kurulu üyesi İlhan: Bu hafta vaka sayıları patlayacak
13:32 "Kulağıma duyumlar geliyor" diyen Selçuk Özdağ: Ekrem İmamoğlu için iddianame hazırlanıyor
13:26 Aman dikkat! Bu yumurtaları sakın tüketmeyin!
13:21 Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı! Bu hafta ilk sırada Kırklareli var
13:14 İmamoğlu hakkında iddianame mi hazırlanıyor? Özdağ: Bu işi ciddiye alın!
13:09 Cenazede "cenazelik" oluyordu! Kafasına öyle bir şey düştü ki!
13:01 Bilardo salonundan haraç almaya gittiler! Alamayınca da istekalarla müşterilere saldırdılar!
12:58 2022 Erkekler Kainat Güzeli, spor hekimi Darya Kamil oldu
12:51 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile saat 14.00'te görüşecek
12:38 Kadın hakim, müebbet hapis cezası alan mahkumla öpüşürken kameralara yakalandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 14:05:38. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun sağlık turizminde hedef büyüttü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement