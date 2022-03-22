Samsun'un 4 ilçesinde eğitime kar engeli - Son Dakika
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Samsun'un 4 ilçesinde eğitime kar engeli

22.03.2022 22:38
Samsun'un 4 ilçesinde eğitime kar engeli

Samsun'un 4 ilçesinde, bazı okullarda kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime 1 günlüğüne ara verildi.

Samsun'un 4 ilçesinde, bazı okullarda kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime 1 günlüğüne ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Asarcık, Ayvacık, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde, 23 Mart Çarşamba günü bazı okulların tatil edildiği belirtildi.

Eğitim öğretime ara verilen okulların detaylı listesine İl Milli Eğitim Müdürlüğünün internet sitesinden ulaşılabilecek.

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Samsun'un 15 ilçesinde eğitime kar tatili Samsun'un 15 ilçesinde eğitime kar tatili

milli eğitim bakanlığı, Asarcık, Samsun, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'un 4 ilçesinde eğitime kar engeli - Son Dakika


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