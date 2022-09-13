Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ö, tüfekle Şenol Ö. ve Ersin Ö'ye ateş açtı. Vücutlarına saçma isabet eden Şenol Ö. ve Ersin Ö, Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü - Son Dakika

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