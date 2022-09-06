Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Samsun- Sinop karayolunda 2 gün önce yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 72 yaşındaki Neriman Ak'a çarptıktan sonra kaçan aracın önce plakasını ve sürücünün kimliğini tespit etti. Çok sayıda kamera kaydını inceleyen ekipler, sürücü Ş.G.'yi Fevzi Çakmak Mahallesi Galericiler Sitesi'nde yakaladı. Ekipler tarafından yakalanan şahıs, kazaya karışan araçla birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yayaya çarptıktan sonra kaçan sürücü yakalandı - Son Dakika

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