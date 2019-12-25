Samsun'un imalat sanayisi kitaplaştırıldı - Son Dakika

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesi öncülüğünde Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Duman, 1923-1970 yılları arasında Samsun'da imalat yapan firmaların bulunduğu firmaları kitaplaştırdı.

Duman, yaklaşık 1 yıllık çalışma sonucunda 1970 yılına kadar tütün, kara lastik, gıda ve şekerleme, kereste, kereste ve mobilya ile meşrubat sanayisinde Samsun'da üretim yapan firmaları ortaya çıkardı.

İmalat sanayisinde üretim yapan firmaların yer aldığı "Samsun İmalat Sanayisi Raporu 1923-1970" adlı kitabın Devlet Demir Yollarına ait eski bakım istasyonunda tanıtımı yapıldı.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Samsun'un deniz, hava, kara ve demir yolu imkanlarına sahip Türkiye'deki ender şehirlerden biri olduğuna işaret ederek, imalat sanayisinde önemli yerlere ulaşabileceğine işaret etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Soğuk ise çocukluk yıllarında Samsun'da çocukların bisküvi kokusunu takip ederek imalat yapan firmalara ulaştığını ancak yıllar içinde bu firmaların teknolojiye yenik düştüğünü aktardı.

MMO Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan da Samsun'daki imalat sanayisinin geçmişine referans kaynak oluşturmak için bu çalışmayı yaptıklarını kaydetti.

Konuşmanın ardından iş insanlarına ve vatandaşlara imzalı olarak "Samsun İmalat Sanayisi Raporu 1923-1970" adlı kitap takdim edildi.