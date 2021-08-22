SAMSUN'UN 'KAPALIÇARŞI'SINA ZİYARETÇİ İLGİSİ - Son Dakika

SAMSUN'da 2008 yılında hizmet vermeye başlayan Yabancılar Çarşısı, Türkiye'de İstanbul Kapalıçarşı'dan sonra 2'nci, Karadeniz'in ise en büyük kapalı çarşısı olma özelliğini taşıyor. Kentin simgelerinden biri olan çarşıyı, her gün yaklaşık 10 bin kişi ziyaret ediyor.

Samsun'da 'sokak çarşısı' olarak kurulan Yabancılar Çarşısı, içerisinde bulunan binden fazla dükkan ve yaklaşık 3 bin çalışanı ile bölgedeki istihdama da katkı sağlıyor. Çarşıda ayakkabıdan zücaciyeye, hediyelik eşyadan kılık-kıyafete kadar birçok ürünün satışı yapılıyor.Kentin simgelerinden biri olan çarşıyı, her gün yaklaşık 10 bin kişi ziyaret ediyor.

'KENT TİCARETİNE BÜYÜK KATKISI VAR'

Çarşının kent ticaretine büyük katkısı olduğunu ifade eden Samsun Yabancılar Pazarı Çarşısı Yönetim Kurulu Başkanı Alaaddin Sayın, "Çarşımızın temeli 1990'lı yılların başlarında atıldı. Büyük otelin arkasından başlayan yolculuğumuz kapalı alanda devam ediyor. Çarşımız Karadeniz'in en büyük, Türkiye'nin ise 2'nci büyük turistik çarşısıdır. Çarşımızda bin 12 dükkan ve yaklaşık 3 bin esnaf bulunuyor. O günlerden itibaren ticaretini burada sürdüren Gürcü ve Azeri esnaflarımız da yer alıyor. Çarşımızı, yaz aylarında günlük olarak yaklaşık 10 bin kişi ziyaret ediyor. Burada ürünlerimizde yok yok. Hediyelik eşyasından, giysisinden, ayakkabısından, çantasından, bijuterisinden yani kısaca bir şehirde arayabileceğiniz her şey var" diye konuştu.

'SOSYAL ANLAMDA ÇALIŞMALAR YAPTIK'

Samsun Yabancılar Pazarı Kurucu Onursal Başkanı Ali Çoban ise çarşıda çok sayıda sosyal anlamda çalışma yaptıklarına belirterek, "Yabancılar Çarşısı Derneğimizi kurduk. 1998 yılında Yabancılar Pazarı Spor Kulübünü kurduk. Bunları yapmaktaki amacımız, Yabancılar Pazarı esnaflarının kaynaşması ve sosyal faaliyetlerinin artmasıdır. Bu kulüpte şimdiye kadar çok sayıda sporcu yetiştirdik. Bu bize gurur veriyor. Kulüp de bizim, oda da bizim, dernek de bizim, çarşı da bizim. Kim çivi çakmışsa yönetim kurullarından, esnaflarımızdan Allah hepsinden razı olsun" dedi.

'ÇOK SAYIDA TURİSTİ AĞIRLIYORUZ'

Samsun Yabancılar Çarşısı Oda Başkanı Olcay Çakır da yurt içi ve yurt dışından çok sayıda turisti ağırladıklarını belirterek, "Samsun turizm anlamında kısır bir memleket. Dolayısıyla Ege'den ve Akdeniz'den Samsun'a gelen turların mutlak suretle uğradığı, alışveriş yaptığı, gezdiği, ziyaret ettiği bir çarşımız var. Sadece onlarla da sınırlı değil. Yurtdışındaki birçok ülkeden gurbetçi vatandaşlarımız da burayı ziyaret ediyor. Bu sebeple Yabancılar Çarşısı, Samsun ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlıyor" şeklinde konuştu.

GÜRCÜ ESNAFLAR HALEN TİCARET YAPIYOR

Çarşının ilk yıllarından itibaren ticaret yapan Gürcü uyruklu esnaflar ise Samsun'da bulunmaktan ve Yabancılar Pazarı'nda olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Gürcü esnaf Zeynep Özay, "1994'te Türkiye'ye geldim. İlk geldiğimden bu yana önce yolda daha sonra ise kapalı pazarda esnaflık yapıyorum. Burada ekmek paramızı kazanıyoruz. Türkiye'de gayet mutluyum" dedi.

Esnaf Naziko Taflan, 'Türkiye'de olmaktan çok memnunum. Zaten burayı kendi ülkem gibi görüyorum. Memnun olmasaydım şimdiye kadar giderdim. Allah razı olsun, ekmek parası kazanıyorum. Kendi ailemi buradaki kazancımla geçindiriyorum" diye konuştu. Gürcü esnaflardan Kety Amashukely ise, "1992 yılında Türkiye'ye geldim. Türkiye'den çok memnunum. Yabancılar Pazarı'nda esnaflık yapmaktan oldukça memnunum" dedi.