Samsun'dan kısa kısa

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde AK Parti'nin kuruluşunun 21. yılı kutlandı.

Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz'ın katılımıyla düzenlenen programa, AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Mehmet Kurt, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis ve yönetim kurulu üyeleri ile partililer katıldı.

AK Parti ilçe binasında gerçekleştirilen programda konuşan Yılmaz, AK Parti iktidarında ülkenin büyük bir başarı elde ettiğini söyledi.

Yılmaz, "Bugün Türkiye'nin yollarındaki araç miktarı 26 milyon. Asgari ücret ile 2002'de 905 ekmek alınabiliyordu. Bugün ise 1400 ekmek alabiliyor. 2002'de 182 bin kapasiteli yurt varmış, bugün 719 bin öğrenciyi barındırabilecek yurdu yapmışız. 2002'de Türkiye'de sağlık personeli sayısı 256 bin kişi, bugün ise hastanelerde 1 milyon 160 bin kişi çalışıyor. Türkiye bugün 256 milyar dolar ihracat yapıyor. 30-33 milyar dolardan çıktı Türkiye'nin ihracatı. Kişi başına düşen gelir 3 bin 300 dolar civarındaydı. Bugün 9 bin dolar civarında." ifadelerini kullandı.

Havza'da Türk Kızılay'dan sokak hayvanlarına mama desteği

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörlüğü ve Genç Kızılay Havza Şubesi sokak hayvanlarına mama ve su desteği veriyor.

Kullanılmış damacanalardan hazırlanan besleme kapları ile Türk Kızılay gönüllüleri hem geri dönüşüm ile doğaya hem de sokak hayvanlarına destek oluyor.

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu, doğanın korunması ve sokak hayvanlarının beslenmesi amacı ile çalıştıklarını belirtti.

Havaların sıcak gittiği ve sokak hayvanlarının aç ve susuz kaldıklarını dile getiren Çörekçioğlu, "Ne kadar çok gönüllümüz olursa o kadar çok sokaktaki dostlarımızın karınları doyar. Bunun sürdürülebilir olması çok önemli. Bu çalışmalarımızda bize destek olmak isteyen ve gönüllü olmak isteyen vatandaşlarımızı Türk Kızılay İlçe Koordinatörlüğümüze bekliyoruz. Beraberce çok güzel işler yapabileceğimize inanıyoruz." dedi.

Yapılan çalışmanın diğer bir ayağının ise doğayı korumak ve geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Çörekçioğlu, "Sokak hayvanlarımıza su ve mama desteği verirken bir yandan da doğayı korumak ve geri dönüşümün önemine dikkat çekmek için kullanılmış su damacanalarından gönüllülerimiz tarafından yapılan besleme kaplarını kullandık." diye konuştu.