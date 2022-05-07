Samsun ve çevre illerde "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" denetimi yapıldı - Son Dakika
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Samsun ve çevre illerde "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" denetimi yapıldı

07.05.2022 13:35
Samsun ve çevre illerde "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" denetimi yapıldı

Samsun, Tokat, Çorum, Amasya ve Kastamonu'da "Karayolu Trafik Haftası" etkinlikleri kapsamında "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganıyla trafik denetimi gerçekleştirildi.

Samsun, Tokat, Çorum, Amasya ve Kastamonu'da "Karayolu Trafik Haftası" etkinlikleri kapsamında "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganıyla trafik denetimi gerçekleştirildi.

Samsun'da İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen uygulamaya katılan Vali Zülkif Dağlı, İl Emniyet Müdür Vekili Tolga Bostancı ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, yayalara ve sürücülere bilgilendirici broşür dağıttı.

Sürücü ve yayalara ikramlarda da bulunan Vali Dağlı, çocuklarla sohbet ederek boyama kitabı hediye etti.

Dağlı, gazetecilere, trafik kuralları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bayram boyunca emniyet kemerine ağırlık verdiklerine işaret eden Dağlı, "Şimdi hem emniyet kemeri hem de yayalarımızın güvenliği, güvenli şekilde yaya geçitlerinden geçmelerini sağlamak için, 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' adlı çalışmanın farkındalığını yapıyoruz. Yaya geçitlerimiz elden geçiriliyor. Yayalarımız öncelikli olarak geçecek. Araçlar da onlara öncelik sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Polis maskotu "Şahin"in de katıldığı uygulamada, emniyet ve jandarma personeli çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Tokat

Tokat'ta Vali Ozan Balcı ve İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan'ın da katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan uygulamada, emniyet ve jandarma personeli çocuklara çeşitli hediyeler verdi, sürücüler yayalara yol vermeleri konusunda uyarıldı.

Balcı, uygulamanın Türkiye genelinde yapıldığına dikkati çekerek, "İçişleri Bakanlığımız koordinesinde yaya güvenliği için etkinlik düzenledik. Yayaların trafik işretlerine ve levhalarına uymalarını özellikle rica ediyoruz. Yaya geçitlerini, yaya güvenliğini önemsiyoruz." dedi.

Amasya

Yavuz Selim Meydanı'nda polis ve jandarma ekiplerince yapılan uygulamada vatandaşlar ve sürücüler yaya geçitleri hakkında bilgilendirdi.

Kurulan simülasyon aracıyla da vatandaşlara, araçlarda emniyet kemeri takıldığında ve takılmadığında olabilecekler gösterildi.

Vali Mustafa Masatlı da uygulama noktasını ziyaret ederek bilgilendirme çalışmalarına katıldı.

Kastamonu

Kastamonu'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlik, Vali Avni Çakır, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci ve İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Denetimlere katılan Çakır, sürücüleri hız konusunda uyararak çocuklara kırmızı düdük hediye etti.

Araçlarda bulunan çocuklarla sohbet eden Çakır, sürücülerin hızlı gitmesi durumunda kırmızı düdüğü çalarak ailelerini uyarmalarını istedi.

Çorum

Çorum'da da "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganıyla trafik denetimi yapıldı.

Alaca ilçesi Ankara Caddesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki uygulamada polis ekipleri, yayalara ve sürücülere bilgilendirici broşür dağıttı.

Ekipler, yayalara yolun karşısına geçerken yaya yolunu kullanmaları gerektiğini, sürücülere de geçişlerde üstünlüğün yayalarda olduğunu hatırlattı.

Samsun ve çevre illerde Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik denetimi yapıldı
Samsun ve çevre illerde Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik denetimi yapıldı
Samsun ve çevre illerde Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik denetimi yapıldı
Samsun ve çevre illerde Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik denetimi yapıldı
Samsun ve çevre illerde Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik denetimi yapıldı

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Jandarma, Samsun, Amasya, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun ve çevre illerde 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' denetimi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun ve çevre illerde "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" denetimi yapıldı - Son Dakika
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