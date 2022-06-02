Samsung, akıllı telefon fiyatlarına zam yaptı!

Küresel çip ve kablo krizi ile tedarik zincirindeki problemler ve de Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle giderek artması bekleniyordu. Fakat ülkemizde sürekli olarak artan dolar kuru ve vergilerdeki yükseliş sebebiyle bunun etkisini daha fazla görüyoruz.

Öyle ki Haziran ayına girdiğimiz gün itibariyle otomobil firmalarının neredeyse tamamı, yüzde 20'ye varan fiyat artışını açıkladı. Şimdi ise akıllı telefon fiyatlarında benzer bir durumla karşılaşıyoruz. Samsung, Galaxy S22 modeli başta olmak üzere telefon fiyatlarına zam yaptı.

Samsung, telefon fiyatlarına zam yaptı!

Telefon fiyatlarının Amazon ve Hepsiburada gibi 3. taraf satıcılarda stok değişimi nedeniyle sürekli olarak artıp azaldığını görüyoruz. Olası zamları da anlık olarak fiyatlara yansıtıyorlar. Fakat artık markaların kendi sitelerinde benzer karmaşalarla karşılaşıyoruz. Bu durumun en büyük örneklerini ise ülkemize çok sayıda cihaz getiren Xiaomi ve Samsung'da daha net bir şekilde görüyoruz.

İlk olarak bugün yapılan zamdan başlayalım. Galaxy S22 modelinin fiyatı 15 bin 999 TL'den 16 bin 999 TL'ye çıkartıldı. Yani TRT Bandrol ücretinin yükselmesi ve kur artışı bu cihazın fiyatına direkt olarak etki etti. Fakat serinin diğer iki modeli olan S22+ 22 bin 999 TL, S22 Ultra ise 25 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla zamdan etkilenmeden satılıyor.

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Buraya kadar her şey normal gözüküyor. Ancak diğer cihazların geçmişte satıldıkları fiyatlar ile bugünkü güncel fiyatları arasında bazı tutarsızlıklar mevcut. Örneğin S21 Ultra 5G modeli geçtiğimiz dönemde 19 bin 999 TL'lik bir etikete sahipti. Zaman içerisinde fiyatının düştüğünü ve 18 bin 999 TL'den satıldığını görüyoruz. Ancak S21+ 5G modeli aynı dönemde 12 bin 499 TL'den 16 bin 999 TL'ye çıktı.

S21 FE 5G ilk çıktığında 13 bin 999 TL'lik bir etikete sahipti. Şu an ise 12 bin 999 TL'den satılıyor. Benzer bir şekilde bir iki aylık bir süre içerisinde S20 FE fiyatı da 11 bin 999 TL'den 8 bin 999 TL'ye düştü. Z Flip3 17 bin 999 TL, Z Fold 2 ise 19 bin 999 TL'lik fiyatlarını korurken Z Fold 3, 25 bin 999 TL'den 29 bin 999 TL'ye çıktı. Tabii S22 modeli dışındaki cihazlarda yaşanan bu fiyat değişimlerinin bugün değil, 1-2 aylık süre içerisinde kademeli olarak gerçekleştiğini belirtelim.

En çok satan modellerin A ve M serisinin kısa dönemdeki fiyat değişimlerine de göz atalım. Popüler cihazlar arasında yer alan M22, bu yılın başlarında 2 bin 999 TL'ye satılıyordu. Fakat M33 çıktıktan sonra bu cihazın fiyatı da 4 bin 199 TL'ye yükseldi.

Ancak M52 modeli aynı dönemde 5 bin 299 TL'ye satılırken şu anda 5 bin 499 TL'den satılıyor. Yani daha yüksek fiyatlı modellerde görmeye alıştığımız yüksek zam oranı burada beklenenin tam tersi bir şekilde karşımıza çıkıyor. Serinin uygun fiyatlı modeli 1.200 TL, pahalı olanı ise 200 TL zamlanıyor.

Bu nedenle tüm cihazların fiyatlarını sürekli olarak takip etmeyen bir tüketici, hangi modelin zamlandığını, hangisinin indirime girdiğini veya aynı fiyattan satıldığını anlamakta oldukça zorlanabilir. Kampanyalarında da biraz daha açıklayıcı olunması gerektiğini düşünüyoruz.

Örneğin Samsung, geçtiğimiz Mart ayının sonunda, S21 FE modelinin 256 GB depolamaya sahip olan versiyonunu 128 GB'lıktan daha uygun fiyattan satışa sundu. İlk başta bunun bir hata olduğu düşünülmüş olsa da aslında stok durumları nedeniyle güzel bir kampanyaya dönüştürüldüğü ortaya çıktı.

Fakat bu durumdan haberi olmayan tüketiciler 128 GB'lığın uygun olacağı düşüncesiyle satın alırken onu tercih etmiş olabilir. Bu nedenle şu an için S22 modeli dışında S22+, S22 Ultra ve Tab S8, S8+ ile S8 Ultra modellerinde bir fiyat artışı görülmediğini belirtelim.

Samsung tarafından telefon fiyatlarına yapılan zam bu şekilde. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!