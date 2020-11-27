Samsung'dan PC olmadan çalışabilen akıllı monitör - Son Dakika

Samsung'dan PC olmadan çalışabilen akıllı monitör

27.11.2020 11:47
Samsung'dan PC olmadan çalışabilen akıllı monitör, System.String[]

Samsung Electronics, tek bir ekranda birçok özelliği bir araya getiren Samsung Akıllı Monitörü küresel çapta satışa sundu.

Samsung Electronics, tek bir ekranda birçok özelliği bir araya getiren Samsung Akıllı Monitörü küresel çapta satışa sundu.

Şirket açıklamasına göre, evde çalışan, eğitim alan ve eğlenen tüketicilerinin yeni ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanan Samsung Akıllı Monitör, mobil ve PC bağlantısı, uzaktan çalışma ve öğrenme özelliklerinin yanı sıra Samsung'un Akıllı TV platformunda yerleşik olan ve eğlence merkezi Smart Hub'ı da sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Görsel Ekranlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Hyesung Ha, "Dünya çapında iş, eğitim ve eğlence ev merkezli faaliyetlere dönüştü. Bu yeni normalle birlikte, çoğu göstergenin dijital faaliyetlerde artışa işaret etmesi ve birçok insanın teknolojiyi evde kullanma biçimlerini yeniden düşünmesi şaşırtıcı değil. Yeni akıllı monitörümüzle biz de bu talebe doğrudan cevap veriyoruz. Bu ekran her şeyi bir arada sunduğundan, tüketiciler artık şu veya bu özellik için farklı ekranlar arasında bir tercih yapmak zorunda kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Yeni Samsung Akıllı Monitör, hem PC'ler hem de akıllı telefonlar için çok sayıda bağlantı seçeneği sunuyor. Kullanıcılar, Tap View, App Casting veya Apple AirPlay 2'yi kullanarak kişisel mobil cihazlarını basit bir dokunuşla ekrana bağlayabiliyor. Bir mobil cihaz kullanarak kusursuz bir masaüstü deneyimine erişebilmek için kullanıcılar ayrıca Samsung DeX ile de bu monitöre bağlanabiliyor.

Uzaktan çalışma ve öğrenme işlevlerine yönelik olarak ekran, PC bağlantısına gerek kalmadan Wi-Fi üzerinden Microsoft Office 365 uygulamalarını da çalıştırabiliyor. Bu sayede kullanıcılar doğrudan bu monitör üzerinden, bulut sistemindeki belgelerini görüntüleyebiliyor, üzerlerinde değişiklikler yaparak belgelerini kaydedebiliyor. Uzaktan Erişim özelliği ayrıca, ister evin başka bir yerinden ister ofisten olsun, kullanıcıların bir bilgisayardan kablosuz ve uzaktan bağlantıyla dosyalara erişmesine veya bir dizüstü bilgisayardaki içeriği görüntülemesine olanak tanıyor. Birden çok USB bağlantı noktası ve Bluetooth 4.2 ek bağlantı esnekliği sunarken ekranda yerleşik çift kanallı hoparlör de bulunuyor.

Ekran sesli talimatla yönetilebiliyor

Kullanıcı işlerini bitirdiğinde, bu monitör aynı zamanda Samsung'un Smart Hub'ından içerik akışı yapabilen mükemmel bir eğlence merkezi olarak da işlev görüyor. Kullanıcılar monitörün uygulama mağazasından Netflix, HBO ve YouTube gibi platformlar üzerinden diledikleri içeriklere herhangi bir PC veya mobil cihaz bağlantısına gerek duymadan erişebiliyor. İzleme için kısayol tuşlarını içeren uzaktan kumandasıyla içeriğe kolayca erişilebiliyor. Bixby entegrasyonu sayesinde ise ekran sesli talimatla yönetilebiliyor.

Akıllı Monitör, görüntülemeyi daha rahat hale getirmek için tasarlanmış teknolojiye de sahip bulunuyor. Uyarlanabilir Görüntü özelliği oda koşullarına göre parlaklığı ve renk sıcaklığını otomatik olarak ayarlayarak her türlü izleme ortamı için görüntü kalitesini optimize ediyor. Bu sayede her ortamda en rahat izleme deneyimi sağlanırken uzun süreli kullanımlarda dahi gözü yormuyor. Monitör ayrıca mavi ışığı azaltan özel bir göz koruma modunu da sunuyor.

Monitör, iki farklı modeliyle piyasaya sürülüyor. M7 modeli 32 inçte Ultra Yüksek Çözünürlüğü (UHD) desteklerken M5 modeli 32 inç ve 27 inçlik seçenekleriyle Full HD (FHD) çözünürlüğü destekliyor.

Samsung Smart Monitör 16 Kasım'dan itibaren ABD, Kanada ve Çin'de satışa sunuldu. Ayrıca Samsung, kasım sonundan itibaren lansman kapsamını Türkiye de dahil farklı pazarlara doğru genişletmeyi planlıyor.

Samsung, Kasım, TV, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Samsung'dan PC olmadan çalışabilen akıllı monitör - Son Dakika Ekonomi


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