Son Dakika Haberleri: Samsunlular Minik Öykü Arin'e Duyarsız Kalmadı

Samsunlular Minik Öykü Arin'e Duyarsız Kalmadı

36 dakika önce

Lösemi teşhisi konulan ve ilik nakli olmayı bekleyen 3 buçuk yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ve onun gibi aynı hastalıkla mücadele eden çocuklar için Samsun'da kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Samsunlular Minik Öykü Arin'e Duyarsız Kalmadı, System.String[]
Lösemi teşhisi konulan ve ilik nakli olmayı bekleyen 3 buçuk yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ve onun gibi aynı hastalıkla mücadele eden çocuklar için Samsun'da kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi.

İzmir'de yaşayan Çağdaş ve Eylem Yazıcı çiftinin 3 buçuk yaşındaki kızları Öykü Arin'e nadir görülen juvenil miyelomonositik lösemi tanısı konuldu. İlik nakli olması gereken Öykü Arin için başlatılan kampanyaya Samsun'dan destek verildi. Samsun Kadın Dayanışması Grubu'nun organizesiyle Kızılay Çiftlik Kan Merkezi'nde toplanan vatandaşlar minik Öykü ve diğer çocuklar için kök hücre ve kan bağışında bulunuldu.

Samsun Kadın Dayanışması Grubu yaptığı açıklamada; "Şu anda Öykü Arin gibi bir an önce genetik ikizini bulamazsa çok ciddi hayati risklerle karşılaşacak binlerce hasta var. Dileriz her birimiz bir hastanın genetik ikizi çıkarız. Bu gün sadece kök hücre bağış formlarını doldurarak, üç tüp kan vererek, uluslararası kök hücre veri tabanına dahil olacağız" denildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 04:39 Kaynak: İHA

Samsun, Güncel
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