Samsunspor Başkanı Özür Diledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Samsunspor Başkanı Özür Diledi

Samsunspor Başkanı Özür Diledi
07.02.2026 23:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor başkanı Yüksel Yıldırım, Trabzonspor mağlubiyeti sonrası taraftardan özür diledi.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'a 3-0 yenilen Samsunspor'da kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, "Ben gerçekten üzgünüm. Samsunspor taraftarından özür diliyorum. Hak etmedik. Gerekeni de yapacağım." dedi.

Yüksel Yıldırım, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Üzgün olduklarını belirten Yıldırım, "Kulübüm adına özür diliyorum. Onları (taraftarı) üzdük bugün. Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet. Aslında maç öncesi umutluyduk. Puan veya puanlar alacağız diye kendimizi inandırmıştık ama maalesef takım bugün galibiyeti hiç hak etmedi. Bırak puan almayı da hak etmedi. Bizi inanılmaz üzdü. Trabzonspor daha istekliydi, daha arzuluydu. Maçı kazanmak için ellerinden geleni yaptılar. Nitekim de çok net bir galibiyet aldılar. Ben buradan Trabzonspor Kulübünü tebrik ediyorum. Haklı bir galibiyet." diye konuştu.

Trabzonspor Kulübü yöneticileriyle yemekte bir araya geldiklerini aktaran Yıldırım, bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan'ı da tebrik etti.

Sakatlığı bulunan oyuncuları olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Zaten bizim hedefimiz beşincilikti, gidişat onu gösteriyordu. Samsunspor artık beşinciliği zorlayacak sezon sonuna kadar ama bu sene biraz zor bir sezon olacak. Çünkü biz artık hedef büyütmüştük. İnşallah iyi bir yapılanma yapacağız. Çünkü bugün gördüm ki bazı futbolcular doymuş artık. Samsunspor'da oynamayı hak etmiyorlar. Onlarla da sezon sonunda yolları ayıracağız. Görünen o. Çünkü benim gerçekten Samsun'a sözüm var. Bunu yerine getirmek için gerekeni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, şöyle devam etti:

"Hocayla da konuşacağım. Yani bu gidişatı düzeltecek, başka çaresi yok. Sezon sonuna kadar kimsenin bizi üzme hakkı yok. Bu Samsun taraftarını üzme hakkı yok. Çok üzgünüm gerçekten. 12 günde 6 ülkeyi ziyaret ettim. Dün gece geldim. Bugün ayağımda biraz ağrı var. Döndüm geldim. İyi bir maç olacak diye ama oyuncular bana bunu hissettirmedi. Onlar hissettirmiyorsa açık söyleyeyim demek ki bazı şeyleri yapmamız lazım artık. Çünkü oyuncular Samsun'da doymuş. Şimdi tıkır tıkır paralar ödeniyor, primler ödeniyor, her şey ödeniyor. Aç olmuyorlar. Ben gerçekten üzgünüm. Samsunspor taraftarından özür diliyorum. Hak etmedik. Gerekeni de yapacağım."

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda da Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımıyla karşılaşacaklarını hatırlatan Yıldırım, zorlu bir sürece girdiklerini dile getirdi.

Ara transfer döneminde istenilen mevkilere oyuncu aldıklarını kaydeden Yıldırım, "Son 3 günde çok hızlı bir şekilde Elayis Tavsan'ı Türk vatandaşı yaptık. Buradan İçişleri Bakanımıza teşekkür ediyorum. Türk vatandaşlığı için bize inanılmaz bir destekte bulundu. Yer açıldı ama hocamız transferi pek düşünmediğini ancak çok çok iyi bir oyuncu olursa 'Alın' dedi. Çok çok iyi bir oyuncu bulamadık. Zorlu bir döneme giriyoruz ama ben takıma inanıyorum. Hoca gerekeni yapacaktır. Samsunspor bundan sonra artık hedefi olan, iyi yapılanmış bir kulüp olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Yüksel Yıldırım, Trabzonspor, Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor Başkanı Özür Diledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Muharrem Yüzügüldü Muharrem Yüzügüldü:
    hahahaha Beşiktaşlı olarak Gine hahahaha 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet Biz öldürdük Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
Trump’ın paylaştığı Obama ailesi videosu tepkilerin ardından kaldırıldı Trump'ın paylaştığı Obama ailesi videosu tepkilerin ardından kaldırıldı
Kim Kardashian Lewis Hamilton aşkı fotoğraflarla kanıtlandı Kim Kardashian Lewis Hamilton aşkı fotoğraflarla kanıtlandı
Kullandığı kamyonun kontrolünü kaybedince evin içine girdi Kullandığı kamyonun kontrolünü kaybedince evin içine girdi
Birlikte kafede oturduğu arkadaşını silahla vurduktan sonra kayıplara karıştı Birlikte kafede oturduğu arkadaşını silahla vurduktan sonra kayıplara karıştı
Muş’ta şebeke suyunu içmeyin uyarısı Muş'ta şebeke suyunu içmeyin uyarısı

22:54
7 kişi daha tutuklandı Aralarında Simge Barankoğlu ile Menderes Utku da var
7 kişi daha tutuklandı! Aralarında Simge Barankoğlu ile Menderes Utku da var
21:22
Epstein’in casusluk iddiaları FBI dosyalarına da girdi
Epstein'in casusluk iddiaları FBI dosyalarına da girdi
20:34
ABD’den tarihi İran itirafı: İran’da dolar kıtlığı yarattık
ABD'den tarihi İran itirafı: İran'da dolar kıtlığı yarattık
19:39
Eski iş yerini basıp 4 kişi yaraladı çıktığı çatıda özel harekat etkisiz hale getirdi
Eski iş yerini basıp 4 kişi yaraladı; çıktığı çatıda özel harekat etkisiz hale getirdi
19:37
Samsun’da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı: Sporcularımızın can güvenliği tehdit altında
Samsun'da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı: Sporcularımızın can güvenliği tehdit altında
19:01
TÜVTÜRK’te polis memurunun öldürülmesiyle ilgili olarak müfettiş görevlendirildi
TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesiyle ilgili olarak müfettiş görevlendirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 23:52:45. #7.11#
SON DAKİKA: Samsunspor Başkanı Özür Diledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.