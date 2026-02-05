Samsunspor Taraftarından Derbi Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Samsunspor Taraftarından Derbi Desteği

05.02.2026 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor, Trabzonspor derbisi öncesi taraftarlarıyla moral buldu. Kaptan Zeki Yavru galibiyet sözü verdi.

Samsunspor'da taraftarlar, Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile oynanacak Karadeniz derbisi öncesinde antrenmana gelerek takıma destek verdi. Kaptan Zeki Yavru, taraftarlara Trabzonspor maçının önemini bildiklerini söyledi.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 7 Şubat Cumartesi günü Trabzonspor ile evinde oynayacağı Karadeniz derbisinin hazırlıklarını bu sezon ilk kez taraftara açık yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kırmızı-beyazlı taraftarlar, meşaleler ve tezahüratlarla derbi öncesi takıma moral verirken, takım adına konuşan kaptan Zeki Yavru ise derbiyi kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Teknik Direktör Thomas Reis yönetimindeki idman öncesinde Samsunspor taraftarı, futbolcuları tezahüratlarla tribüne çağırdı. Kırmızı-beyazlı taraftarlar, Karadeniz derbisinin önemini bilmeyen oyuncular olabileceğini belirterek takım kaptanı Zeki Yavru'ya çağrıda bulunarak, tüm futbolculara bu maçın öneminin aktarılması gerektiğini söyledi.

Zeki Yavru ise hem kendisinin hem de takım arkadaşlarının Trabzonspor mücadelesinin Samsunspor camiası için ne kadar önemli olduğunun farkında olduğunu, maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını, sahada terlerinin son damlasına kadar mücadele edeceklerini dile getirerek tüm taraftarları stadyuma davet etti.

Antrenmanda öte yandan sakatlıkları bulunan Emre Kılınç ve Tanguy Coulibaly, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı düz koşu yaparken, Afonso Sousa ise çalışmalarına salonda devam etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Trabzonspor, Zeki Yavru, Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor Taraftarından Derbi Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı
ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli
Dünya basını, Kante’nin Fenerbahçe’ye transferini konuşuyor Dünya basını, Kante'nin Fenerbahçe'ye transferini konuşuyor
Galatasaray kupada 3’te 3 yaptı Galatasaray kupada 3'te 3 yaptı
Polis memuru eşine kurşun yağdırdı, çocuklarının anlattıkları kan dondurdu Polis memuru eşine kurşun yağdırdı, çocuklarının anlattıkları kan dondurdu
Fenerbahçe ile birlikte Türkiye’nin namağlup iki takımından biri oldular Fenerbahçe ile birlikte Türkiye'nin namağlup iki takımından biri oldular

18:55
Cagliari’den Semih Kılıçsoy kararı
Cagliari'den Semih Kılıçsoy kararı
18:46
Hasan Şaş, isim vererek Galatasaray yönetimine transfer önerisinde bulundu
Hasan Şaş, isim vererek Galatasaray yönetimine transfer önerisinde bulundu
17:24
Okan Tüysüz: İstanbul’da 7’nin üzerinde deprem olasılığı yüksek
Okan Tüysüz: İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek
17:21
Dendias’tan tarihi Türkiye itirafı ABD’ye çağrısı ise skandal
Dendias'tan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal
17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
17:11
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 19:00:57. #7.11#
SON DAKİKA: Samsunspor Taraftarından Derbi Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.