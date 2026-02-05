Samsunspor Taraftarından Derbi Desteği

Samsunspor'da taraftarlar, Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile oynanacak Karadeniz derbisi öncesinde antrenmana gelerek takıma destek verdi. Kaptan Zeki Yavru, taraftarlara Trabzonspor maçının önemini bildiklerini söyledi.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 7 Şubat Cumartesi günü Trabzonspor ile evinde oynayacağı Karadeniz derbisinin hazırlıklarını bu sezon ilk kez taraftara açık yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kırmızı-beyazlı taraftarlar, meşaleler ve tezahüratlarla derbi öncesi takıma moral verirken, takım adına konuşan kaptan Zeki Yavru ise derbiyi kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Teknik Direktör Thomas Reis yönetimindeki idman öncesinde Samsunspor taraftarı, futbolcuları tezahüratlarla tribüne çağırdı. Kırmızı-beyazlı taraftarlar, Karadeniz derbisinin önemini bilmeyen oyuncular olabileceğini belirterek takım kaptanı Zeki Yavru'ya çağrıda bulunarak, tüm futbolculara bu maçın öneminin aktarılması gerektiğini söyledi.

Zeki Yavru ise hem kendisinin hem de takım arkadaşlarının Trabzonspor mücadelesinin Samsunspor camiası için ne kadar önemli olduğunun farkında olduğunu, maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını, sahada terlerinin son damlasına kadar mücadele edeceklerini dile getirerek tüm taraftarları stadyuma davet etti.

Antrenmanda öte yandan sakatlıkları bulunan Emre Kılınç ve Tanguy Coulibaly, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı düz koşu yaparken, Afonso Sousa ise çalışmalarına salonda devam etti. - SAMSUN