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Samuray kılıçlı katilin cinayet sonrası ne yaptığı ortaya çıktı - Son Dakika

Samuray kılıçlı katilin cinayet sonrası ne yaptığı ortaya çıktı

17.11.2021 17:07

Savunmasız olduğu gerekçesiyle samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i katleden Can Göktuğ Boz'un cinayet sonrası kendisini gözaltına almaya gelen polise direndiği ortaya çıktı. Öte yandan katil zanlısının cinayet sonrası evine gittikten sonra kanlı kılıcı banyoda yıkadığı, eşofmanının altını değiştirdiği de kayıtlara geçirildi.

Türkiye'yi derinden yaralayan Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz'la ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

POLİSE DİRENMİŞ

28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden Can Göktuğ Boz'un cinayet sonrası eve gelen polislere direndiği için zor kullanılarak kelepçelendiği öğrenildi. Katil Can Göktuğ Boz'un, kelepçelendikten sonra kılıcı polise gösterdiği ve suçunu itiraf ettiği tutanaklara geçti.

Samuray kılıçlı katilin cinayetten sonra ne yaptığı ortaya çıktı

EŞOFMANININ ALTINI DEĞİŞTİRMİŞ

Cinayeti spor yaptıktan sonra eve gittiğinde içine karamsarlık ve mutsuzluk çöktüğü için işlediğini söyleyen katil Can Göktuğ Boz'un, evine gittikten sonra kanlı kılıcı banyoda yıkadığı, eşofmanının altını değiştirdiği de tutanaklara geçirildi. Eve gelen polislere önce direnen katil Boz'un yere yatırılıp, kelepçelendiği de tutanaklara yansıdı. Katil zanlısının evinde yatak odasında yatağının üzerinde ve bir başka odada bulunan 12 adet kasatura, 7 adet döner bıçağı, 3 bıçak, biri cinayet silahı olan samuray kılıcı toplam 4 kılıç, çakı, beyzbol sopası da tutanaklara geçirildi.

Samuray kılıçlı katil polise direnmiş! İşte evinden çıkan kesici aletlerin tam listesi

DOSYAYA GİREN PSİKOLOJİK TEDAVİ RAPORU YOK

Öte yandan korkunç cinayetin zanlısı Can Göktuğ Boz'un psikolojik tedavi gördüğüne ilişkin şu aşamada dosyaya giren herhangi bir belge veya rapor olmadığı öğrenildi. Ailesinin psikolojik tedavi gördüğünü söylediği katil Can Göktuğ Boz'un, ifadesinde uyuşturucu kullandığı için 7 yıl önce bir hastanede 17 gün yatarak tedavi olduğunu, unutkanlık nedeniyle de 5 yıl önce tedavi gördüğünü söylediği kaydedildi. Katil Boz, son 5 yıldır tedavi için herhangi bir hastaneye gitmediğini ifadesinde belirtmişti.

Samuray kılıçlı katil polise direnmiş! İşte evinden çıkan kesici aletlerin tam listesi
Samuray kılıçlı katil polise direnmiş! İşte evinden çıkan kesici aletlerin tam listesi
Samuray kılıçlı katilin cinayet sonrası ne yaptığı ortaya çıktı

Can Göktuğ Boz, Başak Cengiz, Türkiye, Cinayet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Samuray kılıçlı katilin cinayet sonrası ne yaptığı ortaya çıktı - Son Dakika


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