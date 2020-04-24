Şanal gözyaşlarıyla toprağa verildi - Son Dakika

Şanal gözyaşlarıyla toprağa verildi
6 saat önce
Şanal gözyaşlarıyla toprağa verildi Eski Zonguldak Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Haberal, akrabasının cenazesi için Zonguldak'a geldi.
Şanal gözyaşlarıyla toprağa verildi
ZONGULDAK - Eski Zonguldak Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Haberal, akrabasının cenazesi için Zonguldak'a geldi. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Belediye Başkan adayı Şenol Şanal'ın amcası olan Abdullah Şanalkoronavirüs tedbirleri kapsamında toprağa verildi.
Zonguldak Belediye Başkan adayı Şenol Şanal'ın amcası Abdullah Şanal hayatını kaybetti. Şanal'ın cenazesi Korana virüs tedbirleri kapsamında İkindi namazına müteakip Asri mezarlık camiinde kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Eski Zonguldak Prof. Dr. Mehmet Haberal, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal ve Şanal'ın yakınları katıldı. Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın da yakın akrabası olan Abdullah Şanal dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 06:44 Kaynak: İHA
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