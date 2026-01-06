Diyarbakır merkezli 11 ilde 'Sanal Kıskaç' Operasyonu: 10 tutuklama - Son Dakika
Diyarbakır merkezli 11 ilde 'Sanal Kıskaç' Operasyonu: 10 tutuklama

Diyarbakır merkezli 11 ilde 'Sanal Kıskaç' Operasyonu: 10 tutuklama
06.01.2026 08:08
06.01.2026 08:08
Diyarbakır merkezli operasyonda 17 şüpheliden 10'u tutuklandı, 827 milyon TL'lik dolandırıcılık yapıldığı belirlendi.

Diyarbakır merkezli 11 ilde yapılan "Sanal Kıskaç Operasyonunda" gözaltına alınan 17 şüphelinden 10'u tutuklandı.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 6 aydır yürütülen planlı, projeli çalışmalar kapsamında; sosyal medya platformları üzerinden "sıfır faizli kredi" adı altında ilanlar vermek suretiyle vatandaşları oluşturdukları phishing (oltalama) sitelerine yönlendirerek internet bankacılığı hesaplarına yetkisiz erişim yapmak suretiyle para transferi yapan, ülke geneli çok sayıda vatandaşı mağdur ettiği tespit edilen, banka ve kripto para hesaplarındaki toplam işlem hacimleri 827 milyon 473 bin TL olduğu anlaşılan şüphelilerin yakalanması amacıyla; Diyarbakır merkezli Mardin, Muş, Siirt, Hakkari, Gaziantep, Niğde, İstanbul, Muğla, Kırklareli ve İzmir illerinde yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda toplam 17 şüpheli gözaltına alındı.

6 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı. 6'sı hakkında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi. 1'inin işlemleri ise Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesinin ardından ikmalen takip ediliyor.

