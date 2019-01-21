Sanat Bana Yalnızlığımı, Yaşlılığımı Hissettirmiyor"

Altındağlı kadınlar, Güneşevler Kadın Eğitim Kültür Merkezi'nde katıldıkları sanatsal faaliyetlerle ruhlarını dinlendiriyor.

ÖMER OLCAY - Altındağlı kadınlar, Güneşevler Kadın Eğitim Kültür Merkezi'nde katıldıkları sanatsal faaliyetlerle ruhlarını dinlendiriyor.



Altındağ Belediyesi Güneşevler Kadın Eğitim Kültür Merkezi kursiyerleri, resim sergileri, tarihi geziler, halk dansları, tiyatro gösterileri gibi birbirinden farklı etkinliklerle keyifli vakit geçiriyor.



Merkezin en yaşlı kursiyeri 78 yaşındaki Nazmiye Akdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşini 5 ay önce kaybetmesiyle yalnız kaldığını ve bunu yenmek için kendini sanata adadığını söyledi.



Eşinin tedavisi için 6 ay önce Çanakkale'den Ankara'ya çocuklarının yanına geldiklerini aktaran Akdemir, "Eşim vefat ettikten sonra Ankara'da kalmak zorunda kaldım. Yalnız yaşamaya alışkın olduğum için oğluma 'Ben sizin yanınızda yaşayamam' dedim. Bunun üzerine bana ev kiraladılar. " dedi.



"Sanat beni hayata bağladı"



Hareketli bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Akdemir, gelininin tavsiyesiyle başladığı kursta yağlı boya resim eğitimi aldığını dile getirdi.



Sanatla uğraşmayı çok sevdiğini anlatan Akdemir, "Yaptığım bu resmi gelinime hediye edeceğim. Sanat bambaşka bir şey. Buraya geldiğimde kafamı dağıtıyorum, başka bir şey düşünemiyorum. Evde oturmak bana göre değil. Sanat bana yalnızlığımı, yaşlılığımı hissettirmiyor. Sanat beni hayata bağladı. Sanatı seviyorum." ifadelerini kullandı.



"Yaptığım resimler hatıra kalsın"



Merkezin kursiyerlerinden Sevim Hastan da (66), 7 yıl önce eşini kaybettikten sonra bunalım yaşamasından dolayı, komşularının ve çocuklarının tavsiyesiyle kursa başladığını belirtti.



Kursla son 7 yılının keyfili etkinliklerle dolu dolu geçtiğini aktaran Hastan, şunları kaydetti:



"Kurs sayesinde Şanlıurfa ve Çanakkale'yi gezdim. Tiyatro ve sinemaya gittim. En son 'Müslüm Baba' filmini izledim. İki yıldır da yağlı boya resim kursuna geliyorum. Yaptığım resimleri çocuklarıma, torunlarıma hatıra kalsın diye satmadım. Onlara miras bıraktım. Daha önceleri katıldığım kurslar sayesinde öğrendiğim el becerileriyle torunlarımın çeyizine sepet örmeden, sabundan çiçek yapmaya kadar bir çok şey yaptım."

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