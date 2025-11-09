Sanatçı Mahrokh Fouladian Eserlerini Kaybetti

Antalya'da yaşayan İranlı sanatçı Mahrokh Fouladian (44), içinde yaklaşık 120 eserinin bulunduğu resim dosyasını kaybetti. Resimlerinin çocukları gibi olduğunu söyleyen Fouladian, "Artık yeniden çalışacağım, 100-150 yeni eser üreteceğim" dedi.

Kültür Yolu Festivali kapsamında Kaleiçi'nde sergi açan İranlı ressam Mahrokh Fouladian, önümüzdeki aylarda sergilemeyi planladığı resimlerinin yer aldığı dosyayı kaybetti.

120 ESERİNİN BULUNDUĞU DOSYAYI KAYBETTİ

İçerisinde yaklaşık 120 eserin bulunduğu dosyayı iki gün önce yaşanan fırtınalı günde kaybettiğini belirten Fouladian, "Perşembe günüydü. Yağmur durdu, ben de toplandım ve Kaleiçi'ndeki sergiden çıktım. Elim çok doluydu, ayaklarım ıslaktı. Saat 13.30 civarı Üçkapılar'dan yukarı doğru çıktım. Dinlene dinlene yürüyordum. Bir çorapçı gördüm, çoraplarımı değiştirdim, sonra yola çıktım. Arkadaşımı bekledim. Arkadaşım geldi, eşyaları arabaya koyduk. O anda fark ettim ki resim dosyam yoktu" diye konuştu.

"ESERLERİM ÇOCUKLARIM GİBİ"

Eserlerinin kaybolduğunu fark ettiği anı anlatan Mahrokh Fouladian, "Arkadaşımın arabasına eşyalarımı koyduğumda dosyamın olmadığını fark ettim. Büyük şok yaşadım. Benim bir tane çocuğum var ama bütün resimlerim de çocuklarım gibiydi. Az bir şey değil benim için. Çok üzüldüm ama aslında resimlerim için değil, sanat için üzüldüm" ifadelerini kullandı.

"SANAT İÇİN YENİDEN YAPACAĞIM"

Yaşadığı duyguları eserleriyle sergilemenin kendisi için öneminden bahseden Fouladian, "Evde birçok eserim var ama ben göstermek istediğim eserlerin sanatseverler tarafından görülmesini istiyordum. Bir insan duygularını ne kadar yaşayabilir, kabuğundan nasıl çıkabilir bunu göstermek istedim. Belki şimdi daha da güzel yapabilirim. Sanat için, görevim için" dedi.

Kaybettiği dosyada 5 yıllık emeğinin bulunduğunu söyleyen sanatçı Mahrokh Fouladian, "Dosyada yaklaşık 120 eserim vardı. Mart ayında o eserlerle ilgili sergi planlıyordum. Antalya'da sergileyip göstermek istiyordum. Artık yeniden çalışacağım, 100-150 yeni eser üreteceğim ve onları sergileyeceğim. Ben yeniden o anları yaşayacağım, yeniden o resimleri yapacağım. Vazgeçmeyeceğim çünkü bu benim hayatım, görevim ve ben yapacağım" diye konuştu.

Dosyayı bulan kişiye seslenen Fouladian, "Bulan kişi ne yapacağına kendi karar verecek. Belki de onun görevi budur bu hayatta" ifadelerini kullandı.