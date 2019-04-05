Sanatçı Rıza Akın Japon Shimotashiro ile Dünya Evine Girdi
1 saat önce
Sanatçı Rıza Akın, Japon Miho Shimotashiro ile Adana'da dünya evine girdiRıza Akın, İstanbul'da tanıştığı ve evlenmeye karar verdiği Miho Shimotashiro ile Portakal Çiçeği Karnavalı düzenlenen Adana'da Hadırlı Mahallesi'ndeki bir portakal bahçesinde nikah kıydı.
Sanatçı Rıza Akın
, Japon
Miho Shimotashiro ile Adana
'da dünya evine girdi
Rıza Akın, İstanbul
'da tanıştığı ve evlenmeye karar verdiği Miho Shimotashiro ile Portakal Çiçeği Karnavalı düzenlenen Adana'da Hadırlı Mahallesi'ndeki bir portakal bahçesinde nikah kıydı. Nikah töreninden önce usta sanatçı Menderes Samancılar
, Japon gelini temsili olarak bir kişiden istedi. Kız isteme merasiminin ardından nikah törenine geçildi. Akın ile Shimotashiro'nun nikahını Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Seyhan
Belediye Başkanı Zeydan Karalar
kıyarken, çiftin nikah şahitliğini Menderes ve Funda Samancılar ile Doç. Dr. Alper Eken yaptı.
Rıza Akın'ın nikah töreninde Japonların yöresel kıyafetini giydiği görüldü. Shimotashiro, Rıza Akın ile evlendiği için çok mutlu olduğunu söylerken, Akın da Shimotashiro ile evlendiği için mutlu olduğunu, iki kültürün birbirine benzediğini söyledi.
Menderes Samancılar da arkadaşlarına mutluluklar diledi. Nikah törenine ünlü yönetmen ve belgesel yapımcısı Nebil Özgentürk
de katıldı. - ADANA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:20 Kaynak: İHA
Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson, Sevgilisiyle Sarmaş Dolaş Görüntülendi
61 Yaşındaki Zerrin Özer, Düğün Detaylarını Açıkladı
Son Dakika! AK Parti'den Ankara'daki Yeniden Sayımla İlgili Açıklama: Oyumuz Bin 807 Arttı
Ekrem İmamoğlu: İstedikleri Kadar Saysınlar Hiçbir Şey Değişmeyecek