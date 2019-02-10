Sanatçılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Temelini Attığı Yeni Akm'yi Değerlendirdi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'nın katılımıyla gerçekleşen Taksim Meydanı'ndaki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) temel atma törenine katılan bazı sanatçılar, projeyi değerlendirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'nın katılımıyla gerçekleşen Taksim Meydanı'ndaki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) temel atma törenine katılan bazı sanatçılar, projeyi değerlendirdi.



Temel atma töreni sonrası basın mensuplarına yeni Atatürk Kültür Merkezi projesini değerlendiren Orhan Gencebay, "Bugün çok sevinçli bir günümüz. Atatürk'ümüze layık, ülkemize layık dünya çapında bir projenin temeli atıldı. Biz de şahit olduk. Son derece güzel bir gün. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. 10-15 yıldan beri birtakım dedikodular vardı, onların hepsinin bittiğini görüyoruz. Bugün çok somut bir şekilde gerçekleri gördük. Ben 10-15 yıl evvelinden beri çok üzülüyordum şimdi son derece sevinçliyim. Sanırım tüm sanat camiasındaki arkadaşlar da son derece sevinçliler. Projeyi çok beğendim. Hem dünya çapında bir proje hem de Atamıza layık, ülkemize layık bir proje hayırlı uğurlu olsun" dedi.



ALGÖZ : AVRUPA'NIN DA ÖNEMLİ KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ OLACAK



Sinema ve Tiyatro oyuncusu Zafer Algöz ise yeni yapılacak AKM'nin sadece Türkiye için değil Avrupa için de önemli kültür ve sanat merkezi olacağını belirterek, şöyle konuştu:



"Bu proje beni çok heyecanlandırdı. Yıllarca burada kültür ve sanat hizmeti yapmaya çalıştık. Şu anda yıkık olarak görmüş olduğunuz bu bina, ihtiyaçlara cevap veremeyecek kadar küçük geliyordu. Sadece tiyatro, opera, bale değil orkestraların da yer aldığı devlet klasik Türk Sanat Musikisi'nin de kullandığı bir sinema salonunun da olduğu bir binaydı. Ama mevcut olan şu alanın sadece dörtte biri bir yerde kültür merkezi vardı, geri kalan kısmı otopark ve altında atölyelerden oluşuyordu. Şu andaki yeni projeyi gördüğüm anda çok mutlu oldum. Sadece İstanbul ve Türkiye'nin değil Avrupa'nın bayağı önemli kültür ve sanat merkezi olacak. Bittikten sonra hepimizin gurur duyacağı ve üstelikte dar gelirli vatandaşlarımızın da kültür bakanlığımızın eserlerinin de çok çok ucuz fiyatta izleyecekleri dünyanın sayılı kültür merkezi olacak. Emeği geçenlere helal olsun" dedi. - İstanbul

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