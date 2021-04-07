Sanayi yatırımlarının yeni rotası 'Samsun' - Son Dakika

Sanayi yatırımlarının yeni rotası 'Samsun'

07.04.2021 12:54
Sanayi yatırımlarının yeni rotası 'Samsun', System.String[]

Kent kalkınmasında ve ekonomik gelişmelerin sürdürülmesinde lokomotif vazifesi gören özel sektör, sanayi yatırımlarında rotasını Karadeniz Bölgesi'nin stratejik şehri Samsun'a çevirdi.

Kent kalkınmasında ve ekonomik gelişmelerin sürdürülmesinde lokomotif vazifesi gören özel sektör, sanayi yatırımlarında rotasını Karadeniz Bölgesi'nin stratejik şehri Samsun'a çevirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı çok sayıdaki desteklerle ilçelerdeki organize sanayi bölgelerine yönelen firmalar, yatırımlarıyla üretim ve istihdamlarını artırıyor.

Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) doluluk sebebiyle yeni yatırımcılar için alternatif alanlar oluşturan Büyükşehir Belediyesi, teşviklere ilaveten yatırımcılara her türlü desteği vererek ilçe organize sanayi bölgelerine yönlendiriyor. Meyvelerini veren destek ve altyapı hizmetleri sonucu Kavak ve Havza ilçelerindeki organize sanayi bölgelerinde özel sektör yatırımları her geçen gün artıyor.

Özel sektör yatırımları artıyor

Firma taleplerinin gelmeye devam ettiği ilçe OSB'lerde genişleme alanları hazır hale getirilirken, ikinci etap çalışmaları sürüyor. Sanayi yatırımlarında cazibe merkezi haline gelen Bafra Karma ve Medikal İhtisas OSB'de doluluk oranı yüzde 70'e ulaştı. Kavak OSB'de ise yüzde 50'ye çıkarken, 1200 dönüm arazide Terme OSB, 822 dekar arazide Çarşamba Karma OSB ve 852 dönüm arazide Vezirköprü Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB kurulmasına yönelik hazırlıklar ise devam ediyor.

Toplam 3 bin 238 kişi istihdam ediliyor

Arsa ve teşviklerden yararlanan firmalar, Samsun'da istihdam artışına da önemli katkılar yapıyor. 228 hektarlık Bafra Karma ve Medikal İhtisas OSB'de çeşitli sektörlerde 48 firma, bin 500 kişiye istihdam sağlıyor. 79 parselli 2.etap altyapı çalışmaları da tamamlandığında toplam parsel sayısı 137'ye, sağlanan istihdam da 4 bin 500'e çıkacak. 1194 dekarlık alana kurulacak 30 sanayi parselli Bafra Besi OSB tamamlanıp üretime başladığında 12 bin kişiye istihdam sağlanacak.

40 firmaya 47 parsel arazi tahsis edilen Kavak OSB'de 28 firma üretime geçerken 12 parsel inşaat, 5 parsel proje aşamasında. Faal 28 firmada 676 kişi çalışırken, 17 firmanın da üretime geçmesiyle çalışacak kişi sayısı 3 bini bulacak. Talepleri karşılamak adına sanayi alanının iki katına çıkarılması için imar çalışmaları yapılıyor.

22 firma başvurdu

29.3 hektar büyüklüğündeki 26 sanayi parselli Samsun Gıda İhtisas OSB'nin 1. etabında 17 firma üretim yaparak 962 kişiyi istihdam ediyor. 6 firmanın inşaatı sürüyor. İkinci etabı 11.6 hektar genişliğinde ve 17 sanayi parseli bulunan sanayi bölgesinde altyapı çalışmaları devam ediyor. İkinci etap için 22 firma yatırım başvurusunda bulundu. İkinci etabın tamamlanmasıyla firmalar bin 566 kişiyi istihdam edecek.

"OSB'ler yatırımcılar için fırsat"

Havza, Kavak ve Bafra ilçelerindeki organize sanayi bölgelerinin yatırımcılar için büyük bir fırsat olduğunu ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Merkez OSB'de malum yeni yatırım yapmak isteyen özel sektör için yerimiz kalmadı. Lakin genişletmeye çalışıyoruz. Ancak 3 ilçemizdeki organize sanayi bölgelerimiz, yatırımcılar için çok önemli alternatiflerdir. Şu an Kavak ve Bafra OSB'lerine yoğun ilgi var. Havza OSB yeni kurulmasına rağmen arazi tahsis ettiğimiz firma sayısı 14'e çıktı. 2 firma üretime başladı. Çarşamba, Terme, Bafra ve Vezirköprü'de kurulacak yeni organize sanayi bölgelerinde de yatırımcıların önünü açmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Sanayi yatırımlarının yeni rotası 'Samsun'
Sanayi yatırımlarının yeni rotası 'Samsun'
Sanayi yatırımlarının yeni rotası 'Samsun'

İstihdam, Samsun, Bafra, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sanayi yatırımlarının yeni rotası 'Samsun' - Son Dakika Ekonomi


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