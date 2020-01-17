Sanayici ikili anlaşmalarla elektriğe 450 milyon lira daha az ödedi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçen yıl sabit tarifede kalmak yerine elektriğini ikili anlaşmalarla satın alan sanayicilerin yaklaşık 450 milyon lira daha az fatura ödediğini açıkladı.

Dönmez, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından düzenlenen Enerji Verimliliği Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin birincil enerji tüketiminin yüzde 75'inin ithal kaynaklardan karşılandığını anımsattı.

Yurt dışı kaynaklı her bir ilave kaynağın ekonomiye yük getirdiğini kaydeden Dönmez, Türkiye'nin sürekli artan enerji talebinin yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşılanması için ciddi bir atılım içinde olduklarını dile getirdi.

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında 10 yılda 10 milyar dolar yatırım yapılacağını ve bunun 3 katı geri kazanım sağlanacağını ifade eden Dönmez, "Bu kadar geri dönüşü hızlı olan başka bir alan olmadığını düşünüyorum. 2017-2018'de enerji verimliliğine 1,3 milyar dolarlık yatırım yaptık. Karşılığında 900 bin petrol eşdeğeri, yani 309 milyon dolara karşılık gelen tasarruf sağladık." dedi.

Verimlilik destekleri gaz ithalatını 600 milyon metreküp azalttı

Dönmez, Türkiye'de tüketilen enerjinin üçte birinin sanayide gerçekleştiğini ve bu kapsamda sanayide yapılacak verimlilik çalışmalarının çok önemli olduğunu söyledi.

Bu kapsamda sanayideki enerji verimliliği artırıcı projelere destek sağladıklarını kaydeden Dönmez, "Verimlilik Artırıcı Proje destekleri toplam bedeli en fazla 5 milyon lira olan projeleri kapsıyor. Bu maliyetin yüzde 30'unu yani 1,5 milyon lirasını sanayicimize hibe olarak veriyoruz. 2009'dan bu yana yatırım tutarı 104 milyon lira olan 229 projeye 25 milyon liralık destek sağlanmış. Sağlanan tasarruf da 89 milyon lira olarak gerçekleşmiş. Bu tasarruf olmasaydı 600 milyon metreküp daha fazla gaz ithal edecektik." diye konuştu.

Dönmez, sanayicilerin elektrik ve gazda piyasadaki gelişmeleri takip ederek daha uygun maliyetlerle enerji alabileceklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Geçen yıl tarifede kalmak yerine piyasadan ikili anlaşmalarla elektrik alan sanayicilerimiz yaklaşık 400-450 milyon lira daha az ödedi. Elektrikte serbest piyasa koşulları işliyor ve piyasada 100'ün üzerinde elektrik tedarikçisi var. Bu açıdan, sanayicimizin elektrik ve gaz piyasalarını yakından gözleyerek enerji kaynaklarına erişimi söz konusu."

Sanayicilerin nükleer enerji santrali yapımında da yer almasını hedeflediklerini aktaran Dönmez, nükleer reaktör dışında kalan alanlarda kullanılacak malzemelerin azami seviyede yerli olması için çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

Bakan Dönmez'in konuşmasının ardından, İSO Enerji Verimliliği Ödülleri sahiplerini buldu.

Büyük Ölçekli Enerji Verimliliği Projelerinden, birincilik ödülü "U-7000 Revamp ile Enerji Tasarrufu" projesiyle Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ - İzmir Rafineri'ye, ikincilik ödülü ise "Yüksek Verimli Buz Soğutmalı Vakum Sistemi ile Enerjide Sürdürülebilirlik" projesiyle Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ'ye verildi.

Üçüncülük ödülüne "Atık Isının Isı Pompası Kullanılarak Sıfır Ayakiziyle Geri Kazanılması" projesiyle Tofaş Türk Otomobil Fabrika AŞ layık görülürken, dördüncülük ödülü "Şişecam Enerji İzleme Sisteminde Endüstri 4.0 ve Nesnelerin İnterneti Uygulaması" projesiyle Türkiye Şişecam Fabrika AŞ'nin oldu.

Jüri Özel Ödülü ise Elektrik, Doğalgaz Kaynaklarının Verimli Kullanılması projesini gerçekleştiren Organik Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ'ye verildi.