Sanayide yenilenen motorlar elektrik giderlerini yüzde 25 düşürdü - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Türkiye'de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi (TEVMOT) projesi kapsamında Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) düşük verimli elektrikli motorları yenilenen işletmelerde ilk aşamada elektrik giderleri yüzde 25 azaldı.

OSB Müdürü Ersin Akpınar, AA muhabirine, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Küresel Çevre Fonu ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) iş birliğiyle yürütülen TEVMOT projesinin düşük enerji verimliliğine sahip elektrikli motorların değişimine yönelik bir proje olduğunu belirtti.

Sanayide üst limiti 80 bin lira bedele sahip yerli motorların değişiminde yüzde 75, yabancı motorların değişiminde yüzde 60 hibe desteği verildiğini ifade eden Akpınar, enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 34'ünün imalat sanayisinde kullanıldığını, proje sayesinde yenilenen elektrik motorlarının kullanımıyla birlikte Türkiye genelinde yaklaşık 10 milyar liralık tasarruf sağlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Adana Hacı Sabancı OSB'nin proje için seçilen 7 pilot OSB'den biri olduğunu ifade eden Akpınar, proje kapsamında ülke genelinde 600, Adana'da ise 100'ün üzerinde motorun değiştirileceğini belirtti.

Akpınar, şunları söyledi:

"Adana OSB'de 15 sanayici düşük verimli elektrik motorlarını bu proje kapsamında değişmiş olacak. Proje 8 ay önce faaliyete başladı. Bölgemizde firmalarda detaylı etüt çalışmaları yapıldı. Firmalarımız bilgilendirildi, değişmesi gereken motorlar tespit edildi ve yıl başı itibariyle de değişim süreçleri başlamış oldu. Geldiğimiz nokta itibarıyla 15 firmamızın yarıdan fazlasının motorları değişmiş oldu. Bu yıl içerisinde de tamamı değişmiş olacak. Enerji verimliliği düşük olan motorların değiştirilmesi suretiyle işletmelerde yüzde 25 oranında verimlilik artışı sağlanmıştır. İlerleyen dönemde sanayicinin avantajının, kar oranının daha da artması beklenmektedir."

Motorların değişimi bir farkındalık oluşturacak

Akpınar, değişen motorların geri dönüşüme gönderilerek yeniden ekonomiye kazandırılacağını belirtti.

Projeyle elde edilen kazanımın, sanayiciye düşük verimli motorlarla çalışmama bilinci ve farkındalığı kazandıracağına dikkati çeken Akpınar, "Biz bu konuyu çok fazla önemsiyoruz. İnşallah diğer sanayicilerimiz de buradaki farklılığı görerek düşük verimli elektrikli motorlarının değişimini hızlandıracaktır diye inanıyoruz." dedi.

Akpınar, projeyi Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ile birlikte yürüttüklerini, bundan sonra da sanayi-üniversite iş birliğini geliştirecek çalışmalar yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

"Elektrik tüketiminin azalması üretim maliyetlerini düşürecek"

Proje kapsamında fabrikasındaki motorları değiştirilen Seyhan Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Güleryüz de projenin kendileri için önemli olduğunu belirtti.

Güleryüz, şunları söyledi:

"Uygun şartları taşıyan motorlarımız, elektrik tüketimi daha az olan, daha ekonomik motorlarla değiştirildi. Daha önce 2,2 kilovatsaat elektrik tüketimi olan motorlarda bu miktar 1,7 kilovatsaate düştü. Aşağı yukarı yüzde 20-25 arasında tüketim azalması oldu. Bu da ekonomimize ciddi katkıda bulundu. Elektrik tüketimimiz düşünce maliyetlerimizde de ciddi düşüş sağlanacak. "

Güleryüz, bunun gibi sanayide verimi artıracak projelerin devamını beklediklerini kaydetti.