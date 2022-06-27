Eyüp Sultan Mahallesi İmam Rabbani Caddesi'nde saat 12.45 sıralarında Dudullu istikametine giden Erol Köroğlu 'un kullandığı 34 RZ 4849 plakalı hafif ticari araç, Cemil Kaya'nın kullandığı 34 FGB 646 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Erol Köroğlu ve kamyonette yolcu olan Ertaş Barlık yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Trafik polisleri kaza yerinde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Sancaktepe'de hafif ticari araçla kamyonet kafa kafaya çarpıştı - Son Dakika

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