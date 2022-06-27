Sancaktepe'de hafif ticari araçla kamyonet kafa kafaya çarpıştı - Son Dakika
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Sancaktepe'de hafif ticari araçla kamyonet kafa kafaya çarpıştı

27.06.2022 14:18
Sancaktepe'de hafif ticari araçla kamyonet kafa kafaya çarpıştı

SANCAKTEPE'de hafif ticari araçla kamyonet kafa kafaya çarpıştı.

SANCAKTEPE'de hafif ticari araçla kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki kişi yaralandı.

Eyüp Sultan Mahallesi İmam Rabbani Caddesi'nde saat 12.45 sıralarında Dudullu istikametine giden Erol Köroğlu'un kullandığı 34 RZ 4849 plakalı hafif ticari araç, Cemil Kaya'nın kullandığı 34 FGB 646 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Erol Köroğlu ve kamyonette yolcu olan Ertaş Barlık yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Trafik polisleri kaza yerinde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.


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Kaynak: DHA

Erol Köroğlu, Tragger, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sancaktepe'de hafif ticari araçla kamyonet kafa kafaya çarpıştı - Son Dakika

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