Kaza, saat 20.50 sıralarında Sancaktepe Eyüpsultan Mahallesi İmamrabbani Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde ilerlerken karşı şeride geçen 33 ABN 488 plakalı Volkswagen Passat marka gri renkteki otomobil, 34 BU 1713 plakalı beyaz renkteki Fiat Doblo marka hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralanırken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Sancaktepe, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sancaktepe'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

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