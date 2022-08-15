Sancaktepe'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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Sancaktepe'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

15.08.2022 22:04
Sancaktepe'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Sancaktepe'de iki araç kafa kafaya çarpıştı.

Sancaktepe'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

İSTANBUL - Sancaktepe'de iki araç kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.50 sıralarında Sancaktepe Eyüpsultan Mahallesi İmamrabbani Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde ilerlerken karşı şeride geçen 33 ABN 488 plakalı Volkswagen Passat marka gri renkteki otomobil, 34 BU 1713 plakalı beyaz renkteki Fiat Doblo marka hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralanırken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Sancaktepe, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sancaktepe'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sancaktepe'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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