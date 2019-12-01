Sancaktepe'de trafikte terör estiren 3 şüpheli daha yakalandı

İstanbul Sancaktepe'de asker uğurlamasında trafikte terör estiren üç maganda daha polis ekipleri tarafından yakalanarak cezai işlem uygulandı.

16 Kasım günü Sancaktepe Ulubatlı Hasan Caddesi üzerinde bulunan tünelde toplanan sürücüler, trafikte terör estirmiş ve trafiği tehlikeye düşürmüşlerdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 'Genel Trafiği Tehlikeye Sokma' konusuyla ilgili şahısları belirlemek ve yakalamak için çalışma başlatmıştı. Medyada bulunan fotoğraf ve videoları inceleyen ekipler, araçların plakaları üzerinden şahısların kimliklerini belirledi. Daha önce yakalanan 6 kişinin yanı sıra Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği tarafından Y.E.Ş., Ö.Y.Y. ve Y.S. isimli 3 kişi daha yakalandı. Polis merkezine götürülen sürücü Y.E.Ş., 'Sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmak' maddesinden 2018 TL ve 'Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi' maddesinden de 50 bin 10 TL para cezası uygulandı. Sürücü Ö.Y.Y. ve Y.S.'ye ise çeşitli suçlardan 324'er lira para cezası kesildi.

Öte yandan sürücü Y.E.Ş., 'Kara, Deniz Hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Küçükyalı Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

(Doğan Can Cesur/İHA)