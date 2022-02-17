Nobel'li Aziz Sancar, adının verildiği eğitim kampüsünün açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Türkiye'de kendisine verilen bu değere layık olmaya çalışacağını belirterek, "Bu yaşımda hala işler yapabilirim ve Türk bilim insanları yetiştirmeye çalışacağım. Böylelikle Türkiye'ye Türk dünyasına inşallah borucumu öderim." dedi.

Prof. Dr. Sancar, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Ankara'da yapımı tamamlanan, içerisinde bilim ve sanat eğitim merkezi (BİLSEM), anaokulu, fen lisesi ve öğrenci pansiyonu bulunan kendi adının verildiği eğitim kampüsünün açılış törenine katıldı.

Törende konuşan Sancar, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e şükranlarını sunarken sarf ettiği "Ben evet çalıştım birçok bilimsel buluşlara imza attım ve birçok Türk ve Türk olmayan bilim insanını yetiştirdim. Fakat en fazla övündüğüm şey Türkiye'ye olan sevgimi ve Türkiye'ye, Türk milletine olan aşkımı hiçbir zaman kaybetmememdir. Her yaptığım işte Türkiye'nin bir rolü var." sözleri, salondan büyük alkış aldı.

"Bugün burada öğrendim"

En son Teknofest'te yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında kalkınması hususunda kendi düşünceleriyle neler yapması gerektiğini söylediğini hatırlatan Özer, onlardan en önemlisinin liyakat olduğuna işaret etti.

Sancar, "Burada bugün şunu öğrendim ki Türkiye'de liyakat var. Bakan Mahmut Özer'i daha önce tanımıyordum. Bana Türkiye'den telefon geldi. 'Senin adına böyle büyük bir kampüs yapıyoruz açılışa gelir misin' diye sordu. Mahmut Özer, bunu amca çocuğu milletvekili oğlu için yapmadı, Türkiye'ye, Türk dünyasına yaptığım hizmet için yaptı, o bakımdan bu bana verilen bir liyakat nişanı." diye konuştu.

Türkiye'de isminin okullara ve çeşitli kuruluşlara verildiğini, bunun kendisi için çok önemli olduğunu ifade eden Sancar, "Çünkü benim tanımadığım bir devlet adamımız, hem liyakatımı takdir etmiş hem de Türkiye'ye, Türk dünyasına olan sevgimi takdir etmiş ve hiç haberim olmamış ve son durumuna getirdiğinde bana haber vermiştir. Tekrar teşekkür ederim. Bütün bakanlarımıza, TÜBİTAK Başkanımıza, valimize ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim ve minnettarım." ifadelerin kullandı.

Dün Bismil'den 4 kız ve 2 erkek öğrenci ile okul müdürünün kendisini ziyaret ettiğini dile getiren Sancar, "Bismil'in lisesine benim adımı vermişler ve bu beni bunun kadar onurlandırdı. Çünkü Güneydoğuluyum. Bismil, Savur'dan uzak değil, onlar benim hemşehrilerim sayılır ama onların da beni takdir etmeleri ve bunu yapmaları gerçekten benim için çok değerliydi. Bana kendi liselerinin güzel bir tablosunu hediye ettiler. İnşallah bu kampüsün güzel bir tablosunu hediye ederlerse ofisime asarım." dedi.

Aziz Sancar, TÜBİTAK'ın başlattığı doktora sonrası araştırmacı burs programına başvuru rakamlarına işaret ederek, "Programın popüler olması beni çok sevindirdi, ilk defa duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Bilimi aşk için merak için tüm insanlığa faydalı bir şeyler yapmak için yaptım ama gerçekten bu ülkemin bana verdiği bir değer." derken duygulanan Sancar, "Hissiyatımı nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum. Tek söyleyeceğim şu, bana verdiğiniz bu değere layık olmaya çalışacağım. Bu yaşımda hala işler yapabilirim ve Türk bilim insanları yetiştirmeye çalışacağım. Böylelikle Türkiye'ye Türk dünyasına inşallah borucumu öderim." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de Aziz Sancar'a tablo hediye etti.