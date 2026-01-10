Sanchez 100. Maçına Çıktı - Son Dakika
10.01.2026 19:32
Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Davinson Sanchez, Fenerbahçe ile 100. maçına çıktı.

Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Davinson Sanchez, Fenerbahçe müsabakasıyla sarı-kırmızılılardaki 100. maçına çıktı.

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelirken, Davinson Sanchez, 100'ler kulübüne girdi. Müsabakaya 11'de başlayan Sanchez böylece sarı-kırmızılılardaki 100. maçını oynadı.

2023 yılında İngiliz ekibi Tottenham'dan 9 milyon 500 bin Euro bonservis ödenerek transfer edilen Sanchez, bugüne kadar Trendyol Süper Lig'de 69, UEFA Avrupa Ligi'nde 11, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10, Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 ve Turkcell Süper Kupa'da da 2 mücadelede görev aldı. 29 yaşındaki futbolcu, söz konusu maçlarda 9 da gol sevinci yaşadı.

Kolombiyalı futbolcu ayrıca Aslan'da Süper Lig'de 2 ve Türkiye Kupası ile Süper Kupa'da da 1'er şampiyonluk yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
