Sandalye ve sırıklarla parkur oluşturan milli atlete, malzeme yardımı - Son Dakika

MUŞ'ta, koronavirüs salgını nedeniyle evinin yanında bulunan boş araziye ailesinin yardımlarıyla sandalye ve sırıklarla oluşturduğu engelli koşu parkurunda antrenmanlarını gerçekleştiren milli atlet İbrahim Karateker (18) ile sporcu arkadaşlarına, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan destek geldi. Karateker, gönderilen parkur malzemeleri sayesinde şimdi antrenmanlarını daha iyi sürdürüyor.

Merkeze bağlı Konukbekler beldesinde oturan Hadi- Şerife Karateker çiftinin 3 kız, 3 erkek çocuğundan en küçüğü olan İbrahim Karateker, 12 yaşında başladığı atletizmde bugüne kadar büyük başarılara imza attı. 6 yılda ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettiği başarılarla madalyalar kazanan Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi Karateker'in yeni hedefi, 2021 yılının temmuz ayında yapılacak Avrupa Pist Şampiyonası'nda 3 bin metre su engelinde dereceye girebilmek ve kürsüde bayrağı göndere çektirmek.

KÖYÜNDE HAZIRLANIYORDUAzmi ve gayreti ile bugüne kadar katıldığı yarışmalarda 40'ın üzerinde Türkiye birinciliği elde eden Karateker son olarak, İstanbul 'un ev sahipliğinde 12-13 Eylül tarihlerinde düzenlenen 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 3 bin metre su engellide altın madalya kazandı. Madalya ile evine dönen milli atlet, ara vermeden Avrupa Pist Şampiyonası'na hazırlanmaya başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle kentten uzak bir şekilde köyünde çalışmalarını sürdürmeye karar veren Karateker, bir taraftan tarım ve hayvancılıkla uğraşan ailesine yardım ederken, diğer taraftan tarla ve arazide kendi imkanlarıyla oluşturduğu pistte antrenmanlarını sürdürüyor. En büyük destekçisi olan ailesinin yardımlarıyla evinin yanındaki boş araziye sandalye ve sırıklarla oluşturduğu engelli koşu parkurunda çalışmalarına devam ediyor.ANTRENMANLARINI PROFESYONELCE SÜRDÜRECEKDemirören Haber Ajansı'nın yaptığı haberin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan destek geldi. Karateker, kendisi ve diğer sporcu arkadaşlarına yönelik gönderilen parkur malzemeleri sayesinde şimdi antrenmanlarını daha iyi bir şekilde sürdürüyor.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekibi ile birlikte Muş Güzeltepe Kayak Merkezi 'nde gönderilen engelli koşu parkurlarını kuran Karateker, yaşadığı mutluluk ile antrenmanlarına ağırlık verdi. Kendisi ve sporcu arkadaşlarına sağlanan destekten ötürü teşekkürlerini dile getiren Karateker, "Pandemi süreci nedeniyle köyümde antrenmanlarımı sürdürüyordum. Basit malzemeler, odun, ağaç ve sandalyelerle kendime engelli parkuru kuruyordum. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından bana ve diğer sporcu arkadaşlarıma engelli koşu parkurları gönderildi. Şimdi antrenmanlarımı daha profesyonel yapıyorum" diye konuştu.Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından sağlanan destekten ötürü teşekkürlerini dile getiren Karateker'in antrenörü Ümit Koçlardan ise, "Antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Sporcularımızla bu dalda çok iddialıyız. Sağlanan desteklerden ötürü teşekkür ediyoruz" dedi.BAŞARILARIMIZ DEVAM EDECEKSporcuların her şartta antrenman yapmasına imkan sunduklarını ve katkılarını arttırmayı sürdüreceklerini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ise şunları söyledi:

"Bakanlığımız tarafından 81 ilde gerek altyapısıyla, gerek malzeme ve tesis desteğiyle olsun her tür Spor branşı ve sporcu ciddi anlamda desteklenmektedir. Nitekim verilmiş olan desteklerle müşahede ettiğimiz gibi uluslararası düzeyde çok ciddi başarılar elde edilmekte. İnşallah bu gibi başarılar Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu öncülüğünde Bakanlığımız destekleriyle artarak devam edecektir. Sporcularımıza malzeme, beslenme, kamp, ulaşımı yanında, spor psikoloğumuz ile psikolojik destek ve spor fizyoterapistimiz ile fiziksel gelişim ve takip desteği sağlıyoruz. Deneyimli antrenörlerimiz de sporcularımızla birebir ilgilenmektedir. Ayrıca Valiliğimiz tarafından da ciddi anlamda yerel destek verilmektedir. Yine bakanlığımız tarafından yapımına devam edilen ve 2021 yılında hizmete açılacak olan uluslararası standartlarda atletizm pistimiz bulunmaktadır. Tesisimizde; soyunma odaları ve tribün, cirit, gülle ve disk atma, sırıkla atlama, uzun atlama, engel koşu, sekiz kulvarlı tartan pist bulunmaktadır. Bu tesisimizin de hizmete açılması sporcularımız ve antrenörlerimiz adına çok değerli olacaktır."