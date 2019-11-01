Son Dakika Haberleri: Sandıklı'da trafik kazası: 4 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Sandıklı'da trafik kazası: 4 yaralı

Sandıklı'da trafik kazası: 4 yaralı

7 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sandıklı'da trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Sandıklı-Hocalar yolu Uşak Caddesi kavşağında meydana geldi. Sandıklı istikametinden Hocalar ilçesi doğru seyir halinde bulunan İbrahim Yüksel yönetimindeki 32 YP 824 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 32 AJ 685 plakalı araca çarptı. Kazada İbrahim Yücel, Abdi Yüksel, Ali Yüksel ve Nail Çevık yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi sonucu olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri geldi. 112 Acil Servis ekipleri olay yerinde yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından Sandıklı Devlet Hastanesi'ne sevk etti.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 06:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ayının saldırdığı çoban, canını kurtarmak için uçurumdan atladı
Sürücüsünün aşırı hız yaptığı otomobil, ağaca çarpıp, takla attı: 2 ölü, 1 yaralı Avcılar'da işadamına lüks aracında silahlı saldırı Yok böyle vicdansızlık! Konya'da 3 kardeş sokağa terk edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 01:37:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sandıklı'da trafik kazası: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]