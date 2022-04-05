Sandıklı'dan kısa - Son Dakika
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Sandıklı'dan kısa

05.04.2022 16:22
Sandıklı'dan kısa

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçede yolları bozan tonajları yüksek tırların geçişine engel oldu.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçede yolları bozan tonajları yüksek tırların geçişine engel oldu.

Çöl, Afyonkarahisar - Antalya kara yolundaki karayollarına ait denetim istasyonuna girmemek için farklı güzergahları kullanan tırların Yunus Emre Mahallesi'ndeki bazı yolları bozduğunu gördü.

Burada tonajları yüksek tırları durduran Çöl, durumu ilçe emniyet müdürlüğü bildirdi.

Çöl, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yunus Emre Mahallemizdeki yolu kullanan fazla yük taşıyan tırlar, hem yola hem de alt yapıya ciddi zarar veriyor. Biz buna asla izin vermeyeceğiz. Denetim istasyonun da yakın zamanda buradan taşınması için çalışıyoruz."ifadesini kullandı.

Sandıklı'da avukatlar günü kutlandı

Sandıklı'da 5 Nisan Avukatlar Günü, dolayısıyla program düzenlendi.

Adalet Sarayı'ndaki programda Cumhuriyet Başsavcısı Salih Varol, Sandıklı Baro Temsilcisi Veli Ulusoy'a çiçek takdim etti.

Ulusoy, yaptığı açıklamada, "Bizler dün olduğu gibi bugün de yargı bağımsızlığını, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmaya devam edeceğiz. Avukatlık mesleğinin itibarını kimseye teslim etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

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İlçe Emniyet Müdürlüğü, Mustafa Çöl, Yunus Emre, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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