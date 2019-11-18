Sangare, milli takımla ilk resmi maçına çıktı

Antalyaspor'un başarılı savunma oyuncusu Nazım Sangare, A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda Andorray'yı 2-0 yendiği karşılaşmada 90 dakika forma giyerek ay-yıldızlı forma ile ilk resmi maçına çıkmış oldu.

Antalyaspor'un 2017-2018 sezonunda Almanya 3. Lig ekiplerinden Osnabrück'ten transfer ettiği 25 yaşındaki defans oyuncusu Nazım Sangare, kırmızı-beyazlılarda kısa sürede mevkisinin değişilmez ismi oldu. Sangare, istikrarlı görüntüsü ve başarılı performansıyla A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de dikkatini çekti. İlk kez 30 Mayıs 2019 tarihinde Antalya'da Yunanistan ile yapılan hazırlık maçında milli kadroya davet edilen Sangare, bu maçta 90 dakika sahada kaldı. Aynı dönemde Alanya'da Özbekistan ile oynanan hazırlık müsabakasında ise kadroda bulunmasına rağmen süre alamadı. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme maçları için 7 kez aday kadroya davet edilen Nazım Sangare, bu maçlarda da süre alamadı.

Sangare, şampiyonasın son maçı olan Androrra karşısında ilk kez resmi bir maçta ay-yıldızlı formayı giydi. 90 dakika sahada kalan Sangare, başarılı bir performans gösterdi.

(İsa Akar/İHA)