Şanghay'da karantina nedeniyle çevrim içi gıda siparişleri aksıyor - Son Dakika

Çin'in en büyük şehri Şanghay'ın doğu ve güney bölgesinde başlayan 5 günlük karantina nedeniyle vatandaşlar evlerine kapanırken çevrim içi gıda siparişlerinde sıkıntılar yaşandığı bildirildi.

Huangpu Nehri'nin doğu ve güney kısmında, şehrin finans merkezi Pudong ile çevresini de içine alan bölgede 28 Mart-1 Nisan tarihlerini kapsayan sokağa çıkma yasağı dün başladı.

Karantina uygulanan bölgedeki vatandaşlardan evlerini terk etmemeleri istenirken yiyecek ve günlük ihtiyaçlar için gönderilerin temassız teslim edilmesi koşuluyla çevrim içi alışverişe izin verileceği bildirilmişti.

Ancak çevrim içi sipariş şirketlerinin içinde bulunduğu lojistik sıkıntılar nedeniyle gıda ve diğer ihtiyaç malzemelerinin temin edilemediği belirtildi.

Başta Meituan ve Alibaba'nınkiler olmak üzere, çevrim içi gıda alışverişi ve restoranlardan paket servis hizmeti sağlayan internet platformları, kurye hizmeti veren kişilerin karantinada olması nedeniyle siparişleri karşılayamıyor.

Mahalle komiteleri de sorunu çözmeyi başaramazken vatandaşlar gıda temini için birbirlerine destek oluyor.

26 milyonu aşan nüfusuyla Şanghay'da Omicron varyantı Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle hafta başında iki kısım halinde beşer gün karantina uygulanmasına karar verilmişti.

Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, 28 Mart-1 Nisan tarihlerinde Huangpu Nehri'nin doğu ve güney kısmında, Pudong ve çevresini de içine alan bölgede, 1-5 Nisan tarihlerinde ise nehrin batı kısmındaki bölgelerde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuştu.

Kentte karantina uygulanan bölgelerdeki tüm otobüs, metro, vapur ve taksi hizmetleri askıya alınırken zorunlu ihtiyaçları karşılayanlar dışında tüm işletmeler geçici kapatılmış, bazı sanayi kollarında ise fabrika için kapalı devre salgın koruma tedbirleri uygulanması koşuluyla üretime devam edilmesine izin verilmişti.

Şanghay'da son haftalarda artan vakalar nedeniyle çok sayıda yerleşim, kısmi karantinaya alınmıştı. Kentteki Disneyland kapılarını ziyaretçilere kapatmış, Tesla fabrikası da üretime ara vermişti.

Hastalık belirtisi göstermeyen vakalarda büyük artış

Kentte hastalık belirtisi göstermediği halde Kovid-19 testi pozitif çıkanların sayısının artması dikkati çekiyor. Çinli sağlık yetkilileri, bu tür vakaları genel toplama dahil etmeyip ayrı sınıflandırıyor.

Şanghay'da son 24 saatte 96 doğrulanmış vaka saptanırken hastalık belirtisi göstermeyen 4 bin 381 vaka kaydedildi. Gözlemciler bunun Omicron varyantının yayılmasının sonucu olduğu değerlendirmesini yapıyor.

Son 24 saatte 1293 vaka

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 1228'i yurt içi kaynaklı, 1293 Kovid-19 vakası saptandı. Buna ilaveten Kovid-19 testi pozitif olduğu halde hastalık belirtisi göstermeyen 5 bin 658 vaka tespit edildiği bildirildi.

Yurt içi kaynaklı 1055 vakanın görüldüğü ülkenin kuzeyindeki Cilin, en fazla yerel vakanın kaydedildiği eyalet oldu. Eyalette, ayrıca hastalık belirtisi göstermeyen 812 vaka tespit edildi.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 65 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de hayatını kaybeden olmadı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 145 bin 808 vaka tespit edildi, 4 bin 638 kişi öldü.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde de Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı 5. dalganın etkisi sürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 7 bin 685 Kovid-19 vakası tespit edildi. Günlük vaka sayısı son üç günde 10 binin altına düştü.

Kentte son 24 saatte virüs nedeniyle 168 kişi hayatını kaybetti. Omicron vakalarının tetiklediği salgında yıl başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 27'ye çıktı.

Yaklaşık 7 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 1 milyon 136 bin 192 vaka tespit edilirken 7 bin 420 kişi öldü.