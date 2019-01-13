Sanko Okulları Yıldız Erkek Basketbol Takımı İl İkincisi Oldu
44 dakika önce
Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yıldız Erkekler İl Birinciliğinde, SANKO Okulları Yıldız Erkek Basketbol Takımı il ikincisi oldu.
Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
tarafından düzenlenen Yıldız Erkekler İl Birinciliğinde, SANKO Okulları Yıldız Erkek Basketbol Takımı il ikincisi oldu. Karataş
Spor Salonunda düzenlenen müsabakada Fuat Çayırlı
, Ege
Ülger, Ömer Çopur, Eren Demir
, Hayrullah Gölbaşı
, Onur Erken, Mahir Kapucu, Tahsin Yentur, Mehmet Cem
, Utku Öztürkmen ve Arman Karaoğlan
'dan oluşan SANKO Okulları Yıldız Erkek Basketbol Takımı ikincilik kupasını aldı.
SANKO Okulları Ortaokul Müdürü Ümit Ülger, Yıldız Erkek Basketbol Takımı sporcularını ve antrenörleri Ersin Korkmaz, Emre Erensoy ile Melek Kileci'yi kutlayarak başarılarının devamını diledi. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:28 Kaynak: İHA
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