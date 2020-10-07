Sanko Park TSE'den Güvenli Hizmet Belgesi aldı - Son Dakika

Sanko Park TSE'den Güvenli Hizmet Belgesi aldı

07.10.2020 12:01
Sanko Park TSE'den Güvenli Hizmet Belgesi aldı, System.String[]

Sanko Park Alışveriş Merkezi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından uygulanan Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgeleme Programı'nın şartlarını yerine getirdiğinden dolayı Gaziantep'in "TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi'ne sahip ilk ve tek alışveriş merkezi oldu.

Sanko Park Alışveriş Merkezi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından uygulanan Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgeleme Programı'nın şartlarını yerine getirdiğinden dolayı Gaziantep'in "TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi'ne sahip ilk ve tek alışveriş merkezi oldu.

Sanko Park Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Niyazi Büyükaksu, AVM'lerin yeniden açıldığı günden itibaren ziyaretçilerine, yönetim ve mağaza personeline sağlıklı alışveriş ortamı sağlamak için her türlü önlemi alan ve süreci titizlikle yöneterek TSE'den belge alınmasını sağlayan ekip arkadaşlarını kutladığını söyledi. TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi'nin önemine değinen Büyükaksu, "Yeniden hizmet vermeye başladığımız günden itibaren titizlikle yürüttüğümüz çalışmalarımızı belgelendirmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

İlk andan itibaren büyük bir duyarlılıkla ilgili talimatların öngördüğü koşulların da üzerinde aldıkları önlemlerle hijyen kurallarına büyük bir özenle uyduklarını kaydeden Büyükaksu, "Gaziantep'in ilk TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi alan alışveriş merkezi olmaktan dolayı mutluyuz" diye konuştu.

Sanko Park

2009 yılında faaliyete başlayan Sanko Park, toplam 127.489 m2 inşaat alanı ve 56.144 m2 kiralanabilir alanı ile bünyesinde her ihtiyaca yanıt veren 180 mağaza bulundurmaktadır. 1.200 araç kapasiteli kapalı otoparkının yanında 50 araç kapasiteli Vale Park ile ziyaretçilerini ağırlayan Sanko Park, ziyaretçilerine ayrıcalıklı hizmet sağlıyor. - GAZİANTEP

Sanko Park TSE'den Güvenli Hizmet Belgesi aldı
Sanko Park TSE'den Güvenli Hizmet Belgesi aldı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sanko Park TSE'den Güvenli Hizmet Belgesi aldı - Son Dakika

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