Son Dakika Haberleri: Sanko Üniversitesi Hastanesinde Terapötik Aferez Merkezi

Sanko Üniversitesi Hastanesinde Terapötik Aferez Merkezi

9 dakika önce

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi, açtığı yeni tıbbi birimlerle sağlık hizmeti sunumunda standardı yükseltmeye devam ediyor.

Sanko Üniversitesi Hastanesinde Terapötik Aferez Merkezi, System.String[]
SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi, açtığı yeni tıbbi birimlerle sağlık hizmeti sunumunda standardı yükseltmeye devam ediyor.

Hematoloji Bilim Dalı bünyesinde faaliyet gösterecek merkez, bölgedeki vakıf üniversitesi hastaneleri arasında ilk "Özel Terapötik Aferez Merkezi" oldu. Merkezin sorumlusu olarak görev yapacak olan Hematoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, "Kanın yabancı ve zararlı maddelerden temizlenmesi anlamına gelen aferez işlemleri hematolojik, nörolojik, endokrinolojik, romatolojik, nefrolojik, kadın doğum ve yoğun bakım gibi birçok alanda kullanılmaktadır" dedi. Prof. Dr. Yılmaz, bazı hastalık gruplarında temel tedavi olarak kullanılırken, bazılarında yardımcı tedavi olarak kullanılan aferez işleminin kömür zehirlenmesinde, bazı ilaç zehirlenmelerinde hayat kurtarıcı bir tedavi şekli olabildiğini söyledi.

Ünitede işlemlerin, Dünya Aferez Birliği Terapötik Aferez Kriterlerine göre yapılacağını belirten Prof. Dr. Yılmaz, "Ruhsatlandırma sonrası faaliyetlerine başlayan merkez, tıp alanında çok sayıda bilim dalına sağlık hizmeti verecektir. 600 yataklı SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Terapötik Aferez Merkezinin açılması ile bölgede önemli bir eksikliğin daha giderilmesine katkı sağlayacaktır. Terapötik Aferez Merkezi, kök hücre işlemleri ve hücresel tedaviler için de zorunlu ve gerekli bir ünitedir. Önümüzdeki dönemde kemik iliği nakil ünitesinin açılması da planlanmaktadır" diye konuştu.

Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen hastanede, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Tıbbi/ Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Hematoloji, Terapötik Aferez Merkezi, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Pediatri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite Merkezi, Periton Diyalizi Merkezi, GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanıyor. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:40 Kaynak: İHA
Merkez, Sani Konukoğlu, Güncel
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