ŞANLIURFA Atatürk Barajı'nın kapakları dualarla açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ŞANLIURFA Atatürk Barajı'nın kapakları dualarla açıldı - Son Dakika

ŞANLIURFA Atatürk Barajı'nın kapakları dualarla açıldı

6 saat önce

Atatürk Barajı'nın kapakları dualarla açıldıTARIMIN önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, tarlalara yılın ilk suyu, Atatürk Barajı'nın kapakları dualar eşliğinde kurban kesilerek açılıp, verildi.

Atatürk Barajı'nın kapakları dualarla açıldı

TARIMIN önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, tarlalara yılın ilk suyu, Atatürk Barajı'nın kapakları dualar eşliğinde kurban kesilerek açılıp, verildi.

Ülkenin pamuk ihtiyacının yüzde 45'i, kırmızı mercimeğin yüzde 38'i, mısırın yüzde 22'si, arpanın yüzde 13'ü, buğdayın da yüzde 9'unun üretildiği Şanlıurfa'da çiftçiler, yaşanan kuraklık nedeniyle Devlet Su İşleri (DSİ) 15'inci Bölge Müdürlüğü'nden kanallara su verilmesi talebinde bulundu. DSİ de Atatürk Barajı tünellerinin kapaklarını açarak, Harran ve Suruç Ovaları'na su vermeye başladı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından bölgeye yapılan sulama yatırımları ile Harran Ovası'nda 1 milyon 621 bin 920 dekar alan suyla buluşuyor.

BÖLGE İNSANININ HAYAT ŞARTLARI YÜKSELECEK

2020 yılı sulama mevsiminin açılışında konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Türkiye'nin gurur kaynağı olan Atatürk Barajı'ndan gelen suyun Mardin'e kadar uzanan 250 kilometrelik bir mesafeye ulaşacağını söyledi. Toplam 2,2 milyon dekarlık alanın sulanacağını belirten Erin, şöyle devam etti:

"Bu alan içinde Mardin ilinin de bir kısmı var. Tüm bölge ve çiftçilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Suyumuzun her damlasını iyi kullanmamız lazım. Çiftçilerimizin suyun değerini bilerek sulama yapmalarını bekliyoruz. Her yıl onlarca evladımızı maalesef bu kanallarda kaybediyoruz. Muhtarlarımız ve çiftçilerimiz başta olmak üzere herkesin bu konuda çok dikkatli olmasını istiyorum. Kaybedecek tek bir evladımız bile yok. Yine Şanlıurfa'daki mevsimlik tarım işçileri ise bölgenin bir gerçeğidir. Onların çalışma koşullarının iyileştirmek adına bir dizi tedbir aldık. Personel takviyesi gerçekleştirdik."

DSİ 15'inci Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe de bereketli bir yıl olması temennisinde bulunup kanalda boğulmaların önlenmesi için herkesin dikkatli olmasını istedi.

Yapılan konuşmaların ardından okunan dualar eşliğinde kurban kesildi. Daha sonra Vali Abdullah Erin, İl Jandarma Komutanı Albay Eyyüp Sabri Kirişçi, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve protokol üyeleri kanal kapaklarının açılması için butona bastı.

ŞANLIURFA Atatürk Barajı'nın kapakları dualarla açıldı

Şanlıurfa, Harran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 05:33 Kaynak: DHA

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