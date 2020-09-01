Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül, basın mensuplarıyla buluştu - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yürütülen ve tamamlanan belediye hizmetlerini anlattı.

Beyazgül, kentteki yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek, göreve geldiği günden bu yana geçen süre içerisinde yapılan ve yapılması planlanan projeleri anlattı.

Kentsel dönüşümden kamulaştırmaya meydanlardan mahallerde yürütülen çalışmalara kadar projelerin detaylarını açıklayan Beyazgül, ilçelerdeki faaliyetleriyle ilgili de bilgi verdi.

Beyazgül, konuşmasının satır başlarını şöyle sıraladı:

"Yakında Eyyübiye'de 400 tapuyu mülkiyet sahiplerini belirleyerek imar için alacağız. Kale eteğinde 300 konutu yıktık. Kızılkoyun metropol alanında 35 konutu yıktık ve o alandaki mağaraları ışıklandırdık. Kızılay binası şehrin ortasında yüksek bir yapı, orada ki hedefimiz surlara kadar çıkmak, ilk önce Şanmet'i yıktık, Kızılay'ın tapusunu cebimize koyduk, iki ay sonra yıkılacak. Büyükşehir binamızı da yakında taşıyoruz. Yine ilçelerimizde park, yeşil alan, bahçe ve oyun alanı eksiklerimiz var çalışmalarımız sürüyor. Yol çalışmalarımız devam ediyor. 200 aracı kendimiz aldık ve kiralardan kurtardık."

Başkan Beyazgül, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.